Mujer sicaria intenta asesinar a hombre

Oscar Felix/El Regional

Un motociclista estuvo a punto de ser acribillado por otro sujeto que viajaba en una moto los hechos en las calles No Reelección y bulevar Bartolomé Delgado, en colonia El Campanario.

Esto sucedio la tarde noche de ayer domingo en sitio quedaron esparcidos varios casquillos percutidos, inicialmente una moto circulaba por el bulevar circulaba de sur a norte y era perseguidos oor una pareja en otra unidad similar.

Al enfilarse la fallida víctima hacia la No Reelección al poniente la persona que iba de acompañante en la segunda motocicleta, una mujer, disparó en repetidas ocasiones contra los de la moto.

Al verse atacado la víctima detuvo el costado derecho para correr hacía la No Reelección.