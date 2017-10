Politica Regional

¡El terremoto Margarita!.. Podrán mentar madres y decirle “pus” de manera ofensiva. Lo cierto es que una mujer con posibilidades presidenciales reales ya provocó el mayor terremoto electoral y el derrumbe de muchas aspiraciones para 2018, considera Ricardo Alemán… Además, la salida de Margarita del PAN también impacta en el PRI y en el gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque cataliza las cartas a favor de José Antonio Meade… Manlio, de Meade, Dice: “En lo personal le tengo enorme reconocimiento a la eficacia con la que siempre ha trabajado José Antonio Meade, hoy secretario de Hacienda por segunda ocasión, también respeto a lo que es en función como secretario de Hacienda y colaborador de Enrique Peña Nieto”… ¿Hay tirria con Eduardo Bours y con los Bours, todavía?: “Yo ya lo dije y lo repito, para la familia Bours no tengo más que respeto de muchos años, el cual lo mantendré por siempre, no obstante que alguno o algunos puedan opinar de mí, de forma distinta, pero no los voy a acompañar en ninguna descalificación”

Con su salida del PAN, Margarita Zavala desfondó a Ricardo Anaya, quien una vez ungido como candidato presidencial llevará al partido azul al cuarto lugar de las preferencias electorales en 2018; lejos del PRI, Morena y de “la independiente” Zavala. ¿Por qué?, considera el columnista y analista politico Ricardo Alemán en su Itinerario Politico de ayer domingo.

Elemental; porque “el fenómeno Margarita” no sólo aportará la más potente candidata independiente a la contienda de 2018, sino que catalizará una mortal sangría de votos en el PAN.

Al tirar los bonos presidenciales de Anaya, Margarita también derrumbó el eje fundamental que sostenía al Frente Ciudadano PAN-PRD. ¿Por qué? Porque el Frente era viable “por el alma electoral del PAN”. Hoy, luego de la fractura que partió en dos a Acción Nacional –y de la previsible sangría del voto azul–, el Frente cayó peldaños abajo y llegó al club de “los partidos enanos” –PAN, PRD y MC–, que juntos no sumarían los votos de Margarita, la independiente.

El ingreso de la señora Zavala al “exclusivo club” de Independientes no sólo la colocaría como puntera de ese segmento sino que –mediante un trabajo político acertado–, podría dar forma a una alianza de independientes y ciudadanos sin partido, que sería alternativa real a los odiados partidos.

Y es que hoy la figura y la imagen de Margarita es la de víctima de la perversión de políticos y partidos; ejemplo de lo peor de los partidos y de cómo sus guerras de “poder por el poder” y sus métodos de exclusión, están lejos del interés ciudadano.

En tanto ciudadana sin partido y una vez conseguida la calidad de “candidata independiente” –lo que se antoja nada fácil de conseguir–, Margarita podría encabezar un potente movimiento social que colocaría en un severo predicamento a los partidos que serían punteros: el PRI y Morena.

Y es que, además, la salida de Margarita del PAN también impacta en el PRI y en el gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque cataliza las cartas a favor de José Antonio Meade.

Es decir, una candidatura independiente fuerte, vinculada con el PAN –como la de Margarita–, obligará al PRI a presentar un candidato con perfil de independiente. Y el único con ese perfil se llama José Antonio Meade. Gracias a Margarita, hoy Meade es el puntero en el PRI.

Y frente a dos potentes cartas con perfil no partidista –como Margarita y Meade–, el único no ciudadano de los tres punteros en la contienda será el rancio partido Morena y su dueño, el esposo de Beatriz.

Mientras tanto, “en Sonora el poder de mando es único y lo tiene la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano”, afirmó directo Manlio Fabio Beltrones, durante una entrevista exclusiva con el tambien columnista y analista politico Francisco Javier Ruiz Quirrin, quien tamibién le preguntó sobre las expectativas de José Antonio Mead como probable candidato priista a la Presidencia de la Republica.

De gira por Hermosillo, el exgobernador sonorense participó en la inauguración del Bazar de la Fundación Beatriz Beltrones, agrupación que trabaja con mujeres sonorense, en la prevención y detección oportuna de cáncer. Preguntándole el amigo comunicador sobre las expectativas de Jose Antonio Mead como probable candidato priista a la Presidencia de la Republica, respondiendo lo siguiente:

“En lo personal le tengo enorme reconocimiento a la eficacia con la que siempre ha trabajado José Antonio Meade, también respeto a lo que es en función como secretario de Hacienda y colaborador de Enrique Peña Nieto pero confío también de que el PRI en este momento con esa apertura que se demostró hacia alguien que no tenga militancia del partido, tenga también las consideraciones para construir hacia adentro con él y muchos otros que sí tienen militancia partidaria”

Se le pregunta: ¿Cuando usted dejó de ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2016, después de las elecciones en varias entidades de la República, muchos propios y extraños esperaban un llamado de Manlio ¿qué camino vamos a seguir? Y siento que pasó tiempo, más de un año y entonces la gran pregunta sobre todo para los sonorenses es ¿Dónde está Manlio, políticamente hablando? ¿Qué es lo que sigue con él? ¿Ser candidato independiente?:

“Sí, pero la mía qué podría ser, a través de un partido político independiente y apartarme de mi verdadero deseo de lograr una mejor gobernabilidad en el futuro, pues mejor me quedo dirigiendo al partido

Después de la Asamblea del PRI y esos candados, resurgió la figura de José Antonio Meade como un precandidato al interior del partido muy posicionado, he escuchado hablar bien de Meade hasta de los panistas, por ejemplo un senador Lozano que habló maravillas de él ¿ese es el hombre?

En lo personal le tengo enorme reconocimiento a la eficacia con la que siempre ha trabajado José Antonio Meade, hoy secretario de Hacienda por segunda ocasión, también respeto a lo que es en función como secretario de Hacienda y colaborador de Enrique Peña Nieto pero confío también de que el PRI en este momento con esa apertura que se demostró hacia alguien que no tenga militancia del partido, tenga también las consideraciones para construir hacia adentro con él y muchos otros que sí tienen militancia partidaria.

Otro aspecto, en el mejor de los términos, le ha pasado por su mente la posibilidad de algún día tomar una decisión con respecto a su papel y al de su hija en candidaturas el año próximo. Quiero pensar que alguien de su partido le diga Manlio vas tu o Sylvana…

Me encantan las hipótesis planteadas de esa manera, pero siendo hipótesis las mismas, espero que se presente la oportunidad de hacerlo, creo que algo nos identifica a los sonorenses, que nunca hacemos pronósticos anticipados, sino que siempre actuamos con certeza. Deja que se presente ese tiempo y ustedes sabrán con oportunidad cuál es la decisión.

¿Hay tirria con Eduardo Bours y con los Bours, todavía?

Yo ya lo dije y lo repito, para la familia Bours no tengo más que respeto de muchos años, el cual lo mantendré por siempre, no obstante que alguno o algunos puedan opinar de mí, de forma distinta, pero no los voy a acompañar en ninguna descalificación.

En mas del priismo local, las expectativas de la Fundación Colosio filial Cajeme con la serie de conferencias a cargo de invitados especiales por parte de su Presidente, Lic. Raul Ayala González, han sido rebasadas en mucho de manera satisfactoria, y prueba de ello fue la del reciente viernes a cargo del diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez, a la que asistimos.