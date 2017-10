Politica Regional

Convoca a retomar Movimiento por el Libre Tránsito..: Regino Angulo Sánchez, quien fuera uno de los principales actores del movimiento contra las casetas de cobro carretero hace más de una década, considera ahora que es necesario retomar la lucha por el libre tránsito en el sur de Sonora… Hace más de diez años se unieron al movimiento por el libre tránsito funcionarios como el entonces alcalde Ricardo Bours Castelo y el presidente de Navojoa Guadalupe Curiel, además de la entones presidenta estatal del PRI, Claudia Pavlovich Arellano, y el diputado local Francisco Villanueva Salazar, entre otros, recordó. Bueno, ya de nuestra cosecha, Claudia Pavlovich le va a entrar a esta lucha de nuevo?… “Convocamos a fortalecer el libre tránsito”, reitera Don Regino Anguelo. Asi de simple y sencillo. Obvio, la gobernadora no le va a entrar. Pero bueno, este jueves por la tarde en la CTM local durante la visita del Secretario de Economia, Jorge Vidal Ahumada, aprovecharemos para preguntarle que si con mas casetas de cobro, o de robo, se fomenta el desarrollo económico?

Regino Angulo Sánchez, quien fuera uno de los principales actores del movimiento contra las casetas de cobro carretero hace más de una década, considera ahora que es necesario retomar la lucha por el libre tránsito en el sur de Sonora. Y lo dice justamente cuando de nuevo el desfazado e insanciable gobierno recaudador peñista instalará otra caseta de cobro o de robo, en el libramiento que fue construido con recursos de los impuestos.

El cobro exagerado que se impondrá en la caseta del nuevo libramiento de Ciudad Obregón es el detonante de la nueva protesta que acumula años de inconformidad ciudadana ante las promesas incumplidas por el gobierno de reducir el número de casetas, que en el sur de Sonora suman cinco con la del libramiento, y transparentar el uso de los enormes ingresos que se generan y de cuya administración nunca se informa, explicò.

“Es necesario reactivar el movimiento por el libre tránsito pero es necesario que otros sectores también se manifiesten porque a todos nos afecta”, comentó el dirigente regional de la Cámara del Autotransporte de Carga (Canacar). El incremento de los pagos de caseta daña más a las clases populares al aumentar los costos del transporte de los alimentos básicos, apuntó.

Y se tomaron casetas, se hizo una fuerte presión social que hoy hace mucha falta porque no puede ser que en el sur de Sonora tengamos hasta cinco casetas y sin opciones reales de carreteras alternas como ocurre en otros estados, dijo.

El movimiento de libre tránsito que se pide retomar, aclaró Regino Angulo, no tiene ninguna relación con el que pregonan personajes de dudosa honorabilidad y quienes han tomado casetas en todo el Estado y recaudan aportaciones de los automovilistas.

Estos deben tener algún nexo con grupos políticos porque es muy raro que cuenten con protección para hacer lo que hacen sin que nadie les ponga freno, comentó. “El nuestro fue un movimiento realmente ciudadano y necesitamo hacer un verdadero esfuerzo pero no andar pidiendo cuotas a los automovilistas.

En otros asuntos, hace un par de semana comentamos en este espacio que a varios panistas sonorenses los había enfriado y a lo gacho Damián Zepeda, como segundo de a bordo de Ricardo Anaya y por hoy, dueño del PAN en Sonora. En ese entonces les dijimos que una de las damnificadas por este capricho era Célida López.

Pues miren, el martes, la diputada nos dio la razón al no aguantar más y tronar en su cuenta de twitter contra Damián. Los mensajes se fueron en cascada y comenzó diciendo: “El dueño del PAN en Sonora nos está haciendo mucho daño! Nos dicen prepárense, sean competitivas y le apuestan a que nunca lo logremos.”

Luego que le preguntaron a quien se refería, escribió: “Expondré nombre y apellido de los responsables. El trabajo vale y mucho y algunos se quieren limpiar con el mío. Quiero reglas claras !”. Y para que vieran que no le sacaba, señaló: “A Damian Zepeda que acomoda piezas de acuerdo a sus intereses y no a lo que el PAN debe ofrecerle a los ciudadanos en Sonora”.

ASI, O MÁS DIRECTO.- La diputada Célida López nos cae bien porque es claridosa y entrona. Le reconocemos que contra viento y marea mantiene firmes sus lealtades, y le llama a las cosas por su nombre. Por eso también señaló en su cuenta de Twitter: “Se les olvida que soy mama de 4 hijos que los he dejado muchos días para recorrer el Estado que he dado la cara por el PAN como nadie.

Esa es la tragedia para las mujeres panistas que deseamos hacer política. Si no eres amiga del dueño del circo no sirves! No vales! Estorbas”. Y el remate fue de antología: “A mi Don Amadeo López siempre me dijo: usted no se deje que ningún cabrón la humille! Vales mucho! Y mi papá me ama! A él si le hago caso”.

ENCAPRICHADOS CON ALEJANDRA.- Es obvio que esto fue en respuesta al rechazo que tuvo Célida, lo mismo que otros militantes panistas que también se sienten con méritos, cuando menos para pelear la candidatura habiendo piso parejo. El problema es que Damián Zepeda se encaprichó con Alejandra López Noriega a quien le ha dado todo el poder en la tierra, y esto trae al partido de cabeza y bien dividido. Sumados al capricho de volver a subir al ring a Ramón Corral para que vaya junto con ella en la fórmula para el Senado.

Obviamente que esto puede traer como consecuencia una ola de represión en contra de Célida y los que osen levantar la voz para decir que no están de acuerdo con el dedazo. Pero, cuidado, porque hay todavía gente valiente en ese partido.

A LA CONGELADORA.- Seguramente que muy fiel al estilo, Damián Zepeda estará tentado, primero en expulsar a la diputada rebelde. Como esto le traería más broncas, lo más probable es que la mande a la congeladora. Y ahí la van a tener junto con todos los panistas que osen rebelarse o pasarse a otro bando. Porque hay gente que el corta la cabeza a la abuela con tal de quitarle un grano de la cara.