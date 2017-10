Todos debemos sumarnos a lucha contra el cáncer: Gobernadora Pavlovich

Visita Bazar de Fundación Beltrones

Hermosillo, Sonora, octubre 4 de 2017.- En apoyo a las mujeres sonorenses en la prevención y detección oportuna del cáncer e impulsar la participación de empresarias de la entidad en ese tema, la Gobernadora Claudia Pavlovich visitó el Bazar de Fundación Beatriz Beltrones, que preside la diputada federal Sylvana Beltrones Sánchez.

La Gobernadora Pavlovich destacó que este tipo de actividades son importantes ya que ayudan a un tema que ocupa y preocupa como es el cáncer en México y Sonora.

“Todos debemos sumarnos, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, es una enfermedad que sigue siendo mortal cuando no se previene, en eso se ha trabajado muchísimo, la detección a tiempo sin duda puede salvar muchas vidas”, resaltó.

Destacó la Gobernadora Pavlovich la labor de las sonorenses emprendedoras que contribuyeron en esta actividad, ya que pudieron mostrar sus artículos y de esta forma colaboraron en una importante causa.

“También ver lo maravilloso que hay en nuestro país y en nuestro estado, como chavas emprendedoras están aquí viendo y exponiendo sus cosas, no me deja de impresionar la gente sonorense y lo maravillosa que es y obviamente todo lo que pueden ver del resto de la República” dijo.

Claudia Pavlovich y la diputada federal Sylvana Beltrones, presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones, visitaron los stands que ofretaban joyas, ropa, calzado, artesanías, comida y distintos artículos de Sonora, Oaxaca, Nayarit y Ciudad de México.

Un porcentaje de las ventas será dirigido a la Fundación Beatriz Beltrones para mantener sus actividades en contra del cáncer cérvico uterino y de mama.