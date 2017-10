Sonora, lugar 11 en transparencia presupuestal

Al presentar el Índice de Información Presupuestal Estatal 2017 (IIPE), dijo que hoy en día hay aplicaciones tecnológicas que permiten hacer el seguimiento de todas la transacciones bancarias con transparencia, así como información georreferenciada.

Además, el IMCO entregó al Gobierno de Jalisco dos reconocimientos, el primero de ellos relacionado con la calificación de primer lugar en su última evaluación y por la Institucionalización de la transparencia presupuestal a través de la iniciativa de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Al principio se tuvo un índice de aprobación de un 53 por ciento y en este 2017 el porcentaje alcanzó un 83 por ciento en 116 criterios, de los que un 55 por ciento se basa en cuestiones legislativas y 45 por ciento en buenas prácticas.

Junto con otros 5 estados del país, la entidad mejoró su calificación en transparencia presupuestal, que mide cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

Los estados que más avanzaron fueron Querétaro: 21 lugares (del 28 al siete); Quintana Roo: 16 lugares (del 32 al 16) y Sonora: 13 lugares (del 24 al 11).

En la presentación de los avances en esta materia en los últimos 10 años se indicó que en el 2008 no se tenía información presupuestal de los estados que componen a la República Mexicana. Baja California Sur descendió 10 lugares (al caer del 16 al 26); Veracruz descendió 8 lugares (del 22 al 30) y Guerrero perdió 8 lugares (al caer del 20 al 28).

Asimismo, destacaron que pese a que la capital del país cuenta con el segundo presupuesto más alto del país, esto no significa que sea más transparente; es más, Juan Pardinas, director general del IMCO expresó que a mayor presupuesto, se tiene menor transparencia presupuestal.

Las seis entidades cumplieron 100 por ciento de los criterios del IIPE 2017 fueron Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco y Puebla, en tanto que la Ciudad de México y Michoacán registraron una calificación reprobatoria, de 57.3 y 50.9 %, respectivamente.

Agregó que sin este parámetro no se puede saber cómo se utiliza el dinero, “tenemos que avanzar en el estudio de ver efectivamente que el ejercicio se apegue a lo presupuestado, sin transparencia presupuestal no puedes tener ningún referente o entendimiento de cómo funciona la administración pública, es el primer lugar donde buscar las partidas”.

Por otro lado, recordó que Jalisco es el estado que más datos ha subido a la Plataforma Nacional de Transparencia.