Activa Fiscalía Estatal protocolo de seguridad para Gisela Peraza, su abogado y sus familias 0

Aunque ya desde el pasado 6 de junio, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A. C., afiliada a la Federación Interamericana de Abogados, había enviado un proyecto de Protocolo para la Seguridad de Operadores de Justicia del Estado de Sonora a la Fiscalía Estatal, oficio que efectivamente fue sellado y recibido.

Lo anterior, luego de que Ortega García denunciara ayer que un grupo armado golpeó a la hermana menor de Gisela, para amedrentar a la ex trabajadora doméstica de Padrés de que desista de la denuncia penal en contra del cananense.

“Están amenazando a su familia (la de Gisela), a mí me están siguiendo donde quiera, golpearon a la hermanita para mandarnos un recado, una amenaza, entonces ahorita con todo el apoyo de la Fiscalía que me entregó un escruto donde me pone a disposición guardia de seguridad, tanto a la familia de Gisela como para mi familia y para mí, vamos a seguir adelante”, expuso, “se la acepté (la protección) en el entendido, de que deben seguir dándonos seguridad hasta que no se ejecuten todas las órdenes de aprehensión de todos los individuos que están ahí inmiscuidos en la violación de todos los derechos humanos. Dos ya están detenidos en el Cerezo, pero hay otras cuatro órdenes de aprehensión pendientes”.

En el escrito de marras con fecha de 3 de octubre de 2017, se lee que es la propia Fiscalía Estatal la que le ofrece a Ortega García y su cliente Gisela Peraza Villa, la protección del Estado al conocer del temor fundado que el reconocido litigante ha mostrado a través de los medios de comunicación, de ser objeto de una agresión física, derivado de su gestión y participación como abogado coadyuvante de la ex trabajadora de Padrés.

Dicha medida de protección por tiempo indeterminado está prevista en el artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la vigilancia de los domicilios del abogado y su clienta, y la protección policial de ambos, reza la misiva.

En la misma carta, se le pide a Ortega García considerar y valorar dicho apoyo y que en caso de aceptar, escoja de entre la Policía Municipal local, de la Policía Estatal de Seguridad Pública o de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, para salvaguardar su seguridad y custodia.

Luego de ser entrevistado en exclusiva por Dossier Político, Ortega descarta por completo seleccionar a agentes de la extinta Policía Estatal Investigadora (PEI) al considerar que es en esa corporación donde se han frenado todas las órdenes de aprehensión en contra de elementos que participaron en la tortura en contra de su clienta, Gisela Peraza Villa.Tomado de Dossierpolitico