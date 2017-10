Marea Brava

* POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS. Abren nuevo libramiento del cerrito de la Virgen y su nueva caseta de cobro. Pagas doble al utilizarla y no cuenta con cuneta por si te pasa algún desperfecto mecánico de tu vehículo… ¿Qué nos pasa?… ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo estos atropellos?… No hay banderazo oficial de este libramiento de parte de ninguna autoridad y ya funciona con irregularidades que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por ahí………………….

* INCREIBLE, HERMOSILLO LA TERCER CIUDAD MÁS INSEGURA DEL PAIS, presenta 60 mil delitos por cada cien mil habitantes, por lo que se sitúa como tercera ciudad más insegura de México. L o que quiere decir que esto ahuyenta la inversión extranjera y local para la generación de empleo… Todo mundo se pregunta y los botones de pánico que se entregaron para que sirven?… Este Maloro es un pillo, y para mi ver parece que busca el primer lugar, y creo lo va a lograr, porque ya tiene el tercer lugar… Qué vergüenza, y es de las siglas del PRI… No ayuda, pero si le hecha mucha leña a la hoguera…………..

Eduardo Flores

POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS. Abren nuevo libramiento del cerrito de la Virgen y su nueva caseta de cobro. Pagas doble al utilizarla y no cuenta con cuneta por si te pasa algún desperfecto mecánico de tu vehículo… ¿Qué nos pasa?… ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo estos atropellos?…

No hay banderazo oficial de este libramiento de parte de ninguna autoridad y ya funciona con irregularidades que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por ahí…. GOLPEAN Y AMENAZAN a hermana de Gisela Peraza, trabajadora doméstica del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías… Cierto o falso?… lo que si es cierto, es que aparece un video de su madre, diciendo que no retrocederán en sus demandas de justicia… INCREIBLE, HERMOSILLO LA TERCER CIUDAD MÁS INSEGURA DEL PAIS, presenta 60 mil delitos por cada cien mil habitantes, por lo que se sitúa como tercera ciudad más insegura de México. L o que quiere decir que esto ahuyenta la inversión extranjera y local para la generación de empleo… Todo mundo se pregunta y los botones de pánico que se entregaron para que sirven?… Este Maloro es un pillo, y para mi ver parece que busca el primer lugar, y creo lo va a lograr, porque ya tiene el tercer lugar… Qué vergüenza, y es de las siglas del PRI… No ayuda, pero si le hecha mucha leña a la hoguera. No me ayudes compadre?………. ME MANDAN UNA HISTORIA POLITICA MUY CIERTA, es un refrito lo que les voy a redactar, y me lo envió mi gran amigo Pepe Guerra… SON RECUERDOS. En una época cuando los candidatos de oposición tenías que costearse su campaña visitando simpatizantes para solicitarles colaboración, se organizaban Kermesses, rifas, cuando la campaña de Javier Castelo se rifó un Tractor John Deere, cuando al final de las campañas después de haber sido despojados del triunfo electoral vía fraudes masivos, todavía quedaban con tremendas deudas con las Radiodifusoras, periódicos, imprentas, etc…. Me pregunto si los que actualmente pelean ferozmente por la candidatura de su partido o la dirigencia del partido harían lo mismo si no hubiera dinero del gobierno para cada partido lo harían? … yo tampoco lo creo. Vividores oportunistas han coptado todos los partidos, debe de haber honrosas excepciones, de momento no se me viene ninguna a la cabeza. Hombres que vivían de acuerdo a sus ideales, Carlos Amaya, Adalberto Rosas López, el incansable luchador social Maquio Clouthier, German Pablos, Claudio Dabdoub Sicre, Javier Castelo, Antonio Jaime y mis sinceras disculpas para los que me falto nombrar… Muy cierto este relato que me mandó Pepe Guerra, estas eran las verdaderas campañas de los ochentas, pero llenas de actos de corrupción porque los que pueden o los que han podido por siempre, no se dejan arrebatar el poder, porque ellos nomas quieren ser y por eso estamos jodidos todos, porque ya no hay inversionistas pendejos. Solamente somos ciudadanos cajemenses pendejos que seguimos de rodillas ante el puñado de unos cuantos… debemos hacer algo? … que no es así? ………………. YO PREFIERO MORIR DE PIE, QUE VIVIR DE RODILLAS……. ESTE 2018, DICEN NO HABRA DINERO para campañas en medios de comunicación y que nunca subordinaran la línea editorial de cada medio, pero tampoco se va a aceptar la extorsión por parte de los comunicadores y en cambio darán a conocer sus acciones de trabajo a través de plataformas políticas por las redes sociales, donde transmitirán en vivo cada uno de los acontecimientos del día a día de sus campañas electorales…… SORPRESA PARA TODOS……………..

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71