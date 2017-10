Politica Regional

Luego de que asista al bazar de la Fundación “Beatriz Beltrones” inaugurado ayer martes y que concluye este viernes, el Licenciado Manlio Fabio Beltrones se tomará un cafecito este día con los columnistas de la “Mesa Cancún” a cargo del “patriarca” Carlos “Kali” Rodríguez, en el Motel Gándara. Ha, y comida privada con sus amigos… Obvio, podría haber algunas señales rumbo al 2018, aunque a manera de adelanto trasciende que hubo un pacto o acuerdo entre él y Claudia Pavlovich referente a los candidatos para Cajeme y Hermosillo. En la capital, la Gober pondrá candidato, y Manlio en Cajeme… Este jueves, en la CTM, importante reunión para promover inversiones a la región. Javier Villarreal trae el Secretario de Economía, Jorge Vidal humada, preocupado por la falta de buenos empleos a petición del Ing. Fernando Millán, dirigente de esa central. Invitado, el Alcalde FFCH… Sin justicia aun para las familias de los siete campesinos masacrados en San Ignacio Río Muerto en 1973, ni siquiera una disculpa, menos una indemnización, nos dice el profe Heriberto García Leyva!

Que cuando viene Manlio la tierra tiembla en Sonora, palabras aun socorridas por tiros y troyanos, venga o no en asuntos políticos o electorales, pues bien, desde el lunes por la tarde uno de los amigos del poderosos político mexicano que es delegado federal de una dependencia federal, nos dio la primicia de que por la tarde de ayer martes, Beltrones Rivera llegaría a Hermosillo o el miércoles muy temprano.

Viene a acompañar a su hija, la diputada federal Silvana Beltrones Sánchez, al bazar de la Fundación “Beatriz Beltrones” de la que la joven política es presidenta, inauguración ocurrida ayer martes, evento que concluirá el 17 del mes en curso, por cierto, los politólogos de café tienen dos o tres escenarios para Silvana: Uno, que podría ser senadora, no por el PRI, sino por el PVEM, del que por cierto su esposo es destacado directivo.

Dos, que si pretende ser candidata por el PRI a ese cargo, deberá haber un acuerdo con Ricardo Bours previa candidatura a la alcaldía de Cajeme para Abel Murrieta Gutiérrez, situación que podría complicarse porque Manlio se dice que Manlio trae en la mira como posibles candidatos a la senadora Anabel Acosta Islas y a Emeterio Ochoa Bazua, tips de alto nivel que nos pasó reconocido excandidato del PAN a la alcaldía local, bueno, no habría que descartar también al Lic. Raúl Ayala González.

Luego de que asista al bazar de la Fundación “Beatriz Beltrones” inaugurado ayer martes y que concluye este viernes, el también ex gobernador se tomará un cafecito este día con los columnistas de la “Mesa Cancún” a cargo del “patriarca” Carlos “Kali” Rodríguez, en el Motel Gándara. Ha, y comida privada con sus amigos, los del grupo, uno que otro de acá de Obregón con cargos en las administraciones estatal y federal.

Así que hay estar muy al pendiente de lo que haga –y no haga—el morenito de Villa Juárez, quien por cierto tuvo como maestro de la Secundaria al profesor Alberto Flores Urbina. Obvio, podría haber algunas señales rumbo al 2018, aunque a manera de adelanto trasciende que hubo un pacto o acuerdo entre él y Claudia Pavlovich referente a los candidatos para Cajeme y Hermosillo. En la capital, la Gober pondrá candidato, y Manlio en Cajeme.

Ah, antenoche en el informativo Entre Todos de Hilario Olea y Víctor Mendoza, un televidente mando preguntar si Flores Urbina fue también Senador de la Republica como parte de su amplio curriculum, respondiendo Hilario que no, pero como nadie es sabio o computadora, el amigo Hilario falló en su respuesta, teniendo uno que enviarle un mensaje urgente de Wasap, para aclararle que el maestro si fue Senador, pero suplente de Guillermo Hopkins Durazo. El mensaje le llegó, pero el noticiero ya había terminado.

En otros asuntos, este jueves a las 4:30 de la tarde, en la CTM se desarrollará importante reunión para promover inversiones a la región. Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la importante central obrera, trae el Secretario de Economía, Jorge Vidal humada, preocupado por la falta de empleos, sobre todo de los buenos, a petición del Ing. Fernando Millán Harrison, dirigente loca, estando como invitados el alcalde Faustino Félix Chávez e importantes empresarios. Hay constancias de que Villarreal, oriundo de aquí del barrio de La Ladrillera, siempre anda invitando a empresas nacionales a voltear a Cajeme.

Entre tanto, sin justicia aun para las familias de los siete campesinos masacrados en San Ignacio Río Muerto en 1973, ni siquiera una disculpa, menos una indemnización, nos dice el profe Heriberto García Leyva, sobreviviente de esa masacre cuya noticia le dio la vuelta al mundo, y desde entonces, el profe ha venido luchando para que eso ocurra, pero nada, pero mientras tanto, se ha venido dedicando a buscar mejoras para los ejidos, sobre todo los parcelados, y aunque primo y compañero de luchas campesinas con Juan Leyva Mendivil, a Juan le gustó el camino fácil del dinero, nos dijo.

Además, el profe García Leyva siempre ha venido promoviendo con éxito el proceso de agroindustria, de comercialización de granos y el transporte de trabajadores del campo, y este jueves a las 11:00 horas en el BiBi, un grupo de mujeres ofrecerá una conferencia de prensa al respecto, y en mas de buenas acciones, “Ponte la Camiseta por Cajeme”, es el slogan de una intensa campaña que por las colonias de Obregón y en comisarías y delegaciones, viene llevando a cabo el regidor Rolando Cruz Morales. Es un trabajo diario y fecundo que viene pegando fuerte en las colonias, limpiando y embelleciendo espacios públicos.