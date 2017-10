Llega a Sonora mudanza de ciudadanos que radicaban en la Ciudad de México

Hermosillo, Sonora, octubre 03 de 2017.- Las pertenencias de los sonorenses que radicaban en la Ciudad de México y decidieron regresar al estado luego del sismo del 19 de septiembre, llegaron a Hermosillo gracias al apoyo de mudanza indicado por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Rodrigo Mena, titular de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Sonora en la Ciudad de México, señaló que fue una ardua labor porque en poco tiempo lanzaron la convocatoria e inventariaron cada uno de los artículos que enviaron de regreso 21 personas que vivían en la capital del país.

La Gobernadora Claudia Pavlovich, desde el primer minuto que sucedió el sismo, nos instruyó a brindar atención inmediata a los sonorenses que estuvieran en la Ciudad de México y que se acercaron a solicitar asesoría jurídica, actas de nacimiento gratuitas y la posibilidad de apoyar con mudanza.

Fue así como la Gobernadora nos indicó ofrecer la mudanza gratuita a todos los sonorenses que así lo requirieran, sostuvo Mena.

El señor Clemente Ávila Godoy, quien tenía 20 años viviendo en la Ciudad de México, comentó que a través de redes sociales se enteró de la opción que proporcionó el Gobierno del Estado para enviar sus cosas de regreso a casa sin ningún costo y optó por esta opción.

“Le agradezco infinitamente a la Gobernadora porque mostró una gran calidad humana, porque en ese momento está uno muy impactado, porque muchos temblores me han tocado, pero ahora tenía yo un problema de salud y me sentí muy vulnerable, ante los temblores yo no podía moverme como cuando estaba joven y sano, y sentí que yo ya no estaba para vivir en la Ciudad de México, tenía que regresar a mi tierra, a la tierra prometida, y con el apoyo del Gobierno del Estado fue la mejor decisión que tomé en mi vida”, expresó.

Al Centro de Usos Múltiples llegó el joven Víctor Adolfo Moreno Zapata, quien atendió la convocatoria para enviar sus pertenencias de regreso a Sonora, y agradeció el apoyo recibido por parte del Gobierno del Estado.

“Me enteré que la Gobernadora Pavlovich iba hacer las mudanzas para apoyar a los sonorenses y me puse en contacto con ustedes”, dijo.

Para la señora Dora María Espinoza Valenzuela estos sucesos representan un nuevo comienzo, ya que tras cinco años de radicar en la Ciudad de México, el edificio donde operaba su salón de belleza resultó fuertemente dañado por el sismo, por lo que agradeció el apoyo para trasladar su equipo hasta Sonora para establecer su negocio.

“Me ayudó mucho, demasiado, y estoy muy agradecida por esta ayuda que están dando aquí la Gobernadora Pavlovich, y muy agradecida, como quisiera verla para darle las gracias y conocerla”, comentó.

El traslado de las pertenencias de los sonorenses se efectuó de manera gratuita, tal y como lo instruyó la Gobernadora Pavlovich.