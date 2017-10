Modificación al gasto federal de Sonora el 2018 sin afectar la inversión social: Ernesto Gándara

El senador de la república por Sonora, Ernesto Gándara Camou, garantizo que las adecuaciones al anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación 2018 que realiza el ejecutivo federal antes de enviarlo al Congreso de la Unión no incidirán negativamente en la estructura programática y presupuestal del gasto federal para Sonora el próximo ejercicio fiscal.

Lo anterior, dijo, por la urgente necesidad de reconstrucción de la infraestructura dañada y mitigar los daños en la salud, el bienestar y calidad de vida de miles de mexicanos del centro y sureste del país afectados por los sismos 9-19/09.

El legislador dejó claro que el presupuesto federal para el gasto de Sonora para el ejercicio fiscal del 2018 se ha propuesto por parte del ejecutivo federal con un sustancial incremento respecto de este 2017, que ascendió a 56 mil 451 millones de pesos.

El ex alcalde de Hermosillo estima que el nuevo paquete presupuestario con adecuaciones y anexos dará mayor énfasis al catálogo de programas para municipios, particularmente para en el gasto federalizado etiquetado para a impulsar proyectos de infraestructura urbana, modernización de servicios básicos y sistemas de alumbrado, así como obras y programas de desarrollo social, y otros que forman parte sectoriales del plan nacional de desarrollo.

Entrevistado en exclusiva por Dossier Político, el senador priista dijo -en concordancia con lo anunciado por el ejecutivo federal, -que el presupuesto de egresos de la federación se adecuará a la estrategia programática que actualmente revisa la Cámara Baja del parlamento federal y que en los próximos días estarán conociendo como proyecto formal con adecuaciones y cambios.

El monto presupuestado en anteproyecto sufrirá adecuaciones solo en aquellos rubros relativos al gasto corriente, servicios personales (sueldos y honorarios) y de operación gubernamental, a efecto de encauzar estos ahorros a programas y acciones emergentes tendientes mitigar y remediar daños a la salud y el patrimonio de mexicanos afectados por los movimientos telúricos del mes pasado.

Asimismo los programas sectoriales de fomento a la vivienda, infraestructura urbana y de inversión productiva ampliarán su cobertura para reparar obras públicas y del patrimonio nacional que registraron daños estructurales.

Asimismo se incluirán en los programas de cohesión social todas las acciones y programas en curso para poner al alcance las familias damnificadas los satisfactores mínimos para que repongan su patrimonio, bienes materiales básicos y a corto plazo recuperen la calidad de sus vidas y las de su familia.

Propuesta del CEN del PRI, con alto sentido social

“Aplaudimos la propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ya aceptada por la Secretaría de Hacienda y el Instituto Nacional Electoral, para que un porcentaje de las prerrogativas de los partidos políticos para gastos de campaña del próximo año, se destinen a la reconstrucción de zonas habitacionales e la infraestructura urbana de alginas ciudades del centro y sureste del país que resultaron con daño total por los sismos registrados”.

El político sonorense dijo que la propuesta del presidente nacional del PRI fue la más congruente y con contenido eminentemente social, sin fines electoreros ni de utilizar el dolor de miles de familia para beneficio partidista o de algún candidato, en virtud de que será la Secretaría der Hacienda la que distribuya los recursos como parte de fondos extraordinarios de los programa sectoriales ya establecidos.

Es decir, que los programas sectoriales de salud, educación, seguridad, desarrollo social, desarrollo territorial y urbano, así como los ramos fiscales como el fondo federal de participaciones a estados y municipios y otros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal que regula el ejercicio del gasto federalizado y no programable de estados y municipios.

El ejecutivo federal enviará el proyecto de presupuesto de egresos, el decreto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 con su respectiva miscelánea fiscal donde ya se incluirán los programas y reglamentación operativa para dar completa cobertura a la reconstrucción de escuelas, hospitales, edificios públicos, habitacionales y viviendas, así infraestructura urbana, ferroviaria, carretera y portuaria, y todo aquello que ha quedado censado con daño estructural, tanto en la ciudad de México como en estados del sureste mexicano afectados por el fenómeno telúrico registrado.

Al respecto, Gándara Magaña aseguró que el presupuesto de egresos de la federación para Sonora no sufrirá alguna reducción que pudiera impactar sobre los programas sociales, educativos, de salud, o seguridad pública, así como de combate a la pobreza y desarrollo social, más allá de lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, respecto a que las entidades deben aplicar programas de horro presupuestal y el ejercicio racional de los recursos, con programas de austeridad y buen desempeño administrativo.

Finalmente estimó como “muy probable” que para el ejercicio fiscal del 2018 el gasto programático y presupuestal de la federación en Sonora supere a los del año fiscal en curso, y por mucho, será superior respecto del 2016.