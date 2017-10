Marea Brava

* SE junta el equipo de militantes panistas de LOS RAMIREZ con Gustavo Almada Borquez para conocer su punto de vista sobre las necesidades de la ciudadanía cajemense, en caso de llegar a ser candidato a la Alcaldía de Cajeme. Esta gente ni viendo que la marea es brava se tiran de cabeza a las aguas broncas… Para empezar, en Gustavo no se puede confiar porque de lograr el triunfo de su aspiración, los va a mandar por un tubo a todos los panistas, como lo hizo con la familia RONQUILLO, a quienes traicionó de una manera cobarde y ambiciosa……………

* ME ENCONTRE A una líder social con más de 38 años de servir incondicionalmente al PRI-Cajeme y me contó que fue sustituida por otra líder social para ocupar la presidencia del seccional 910 de la Colonia Nueva Palmira, decisión que reprobó, porque jamás se le comunicó para destituirla, culpo yo, de esta mala leche al prepotente y neurasténico Andrés Rico Pérez y a la Empresaria-Secretaria General del tricolor Lourdes Pórtela Peñuñuri, porque son encargados de hacer limpia al interior del PRI de todas las líderes de edad avanzada con que cuenta este partido, porque ahora las quieren más jóvenes, vigorosas y fuertes. DIGO ESTO, creo esta señora de nombre CHAYITO, tiene más derechos por antigüedad al interior del PRI que esta pareja que cree lo sabe todo……………….

SE junta el equipo de militantes panistas de LOS RAMIREZ con Gustavo Almada Borquez para conocer su punto de vista sobre las necesidades de la ciudadanía cajemense, en caso de llegar a ser candidato a la Alcaldía de Cajeme. Esta gente ni viendo que la marea es brava se tira de cabeza a las aguas broncas.

Para empezar en Gustavo no se puede confiar porque de lograr el triunfo de su aspiración, lo va a mandar por un tubo a todos los panistas, como lo hizo con la familia RONQUILLO, a quienes traicionó de una manera cobarde y ruin… CADA QUIEN MUERE COMO MEJOR LE PARECE.

No deben olvidar que las traiciones se pagan muy caras y no creo que Don Jesús Félix Holguín se quede quieto cuando ve que su enemigo público número uno quiere llegar a la silla presidencial de Cajeme. Se sabe que toda la estructura panista de este gran señor, está preparada para no dejarlo llegar ni a Regidor a Gustavo Almada… Ya falta poco para la voz de arranque…………..

¿A dónde va a parar todo lo que decomisa a las casas de empeño la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) del Sonora a las casas de empeño?. Han asegurado muchísimos artículos robados y de dudosa procedencia principalmente electrónicos, como televisores, joyería, herramienta eléctrica, tabletas electrónicas, equipos de sonido, aires acondicionados, entre otros objetos de gran valor comercial.

Dicen que todos los supuestos propietarios se pueden presentar ante la Agencia del Ministerio Publico a reclamar con factura en mano sus artículos que le hayan sido robados. Todos sabemos que nadie tenemos la cultura de guardar una factura de lo que compramos para el hogar… ¿Qué pasara si nadie reclama estos artículos?…

Se sabe que la Fiscalía publicará en su página de FACEBOOK la lista de todos los artículos asegurados en los cateos para que la gente pueda verificar si alguno le pertenece y acredite su ´propiedad pueda recuperarlo. Pero mi pregunta sigue en el aire… ¿Quién se quedara con todo lo que no se reclame?…

¿Adónde irá a parar todo después de anunciado en la página y que no sea reclamado?… Mi opinión es que todos los Diputados Chiruzas del Congreso del Estado, arman puras legislaciones de recaudación a favor de ellos… Pero, ¿Por qué no legislan contra ellos mismos?… Si se roban un peso que les den cuello?… Pero ¡NO!, siempre los Diputados ven como chingar más al jodido… POR ESO LOS MEXICANOS PEDIMOS UN CAMBIO?… Todas las reformas a los artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son para aplastar MAS a la clase desprotegida… BENDITO DIOS Y LES LLEGUE SU HORA…………………

ME ENCONTRE A una líder social con más de 38 años de servir incondicionalmente al PRI-Cajeme y me contó que fue sustituida por otra líder social para ocupar la presidencia del seccional 910 de la Colonia Nueva Palmira, decisión que reprobó, porque jamás se le comunicó de esta decisión para destituirla, culpo de esta mala leche al prepotente y neurasténico Andrés Rico Pérez y a la Empresaria-Secretaria General del tricolor Lourdes Pórtela Peñuñuri, quienes son los encargados de hacer limpia al interior del PRI de todas las líderes de edad avanzada con que cuenta este partido, porque ahora las quieren más jóvenes, vigorosas y fuertes.

LES DIGO ESTO, creo esta señora de nombre CHAYITO, tiene más derechos por antigüedad al interior del PRI que esta pareja que cree que lo sabe todo… “No importa que me hayan hecho esto, lo que importa es que toda la gente del seccional 910 y de otro que manejo, son mi gente y yo los oriento a donde les va mejor y créeme que no será al PRI-Cajeme”…

OTRA QUE QUIEREN CORRER es a Doña Olivia Lastra de Luna, para poner en su lugar a una güerita flaquita y chaparrita, de la cual dicen trae toda la capacidad de enderezar el barco en esta área. Creo trae la capacidad, pero para hacer perder al partido en las próximas elecciones del 2018… NO SON TIEMPOS DE CAMBIOS, pero como digo yo, CADA QUIEN….

TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS TRAEN SU DISCORDIA entre su propia gente por lograr buenas posiciones políticas de lograr el triunfo electoral del 2018… Tal es el caso del partido MORENA, donde Bernabé Arana Jr. Y Javier Lamarque Cano, no se pueden ver ni en pintura, y todo porque se dice que Lamarque tiene engañado AL PEJE, cuando realmente quien trabaja en las mesas de negociaciones, es Arana Jr., y déjenme decirles que lo hace detrás de reflectores, todo lo contrario a Lamarque Cano, quien en ruedas de prensa que ha ofrecido MORENA con su presidente, Lamarque llega muy orondo y se acomoda como si fuera el que convoca a rueda de prensa, por esto y muchas fallas más, los militantes o simpatizantes de MORENA están disgustados entre ellos mismos… COMO EN TODOS LOS PARTIDOS……………….

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71