¡En Sonora funcionarios del estado reniegan del secretario de hacienda Raúl Navarro, nos tiene ahorcados y sin dinero en las dependencias, ah pero lo puso Manlio afirman!

En Sonora se pasa secretario de hacienda por el arco del triunfo las ordenes de la gobernadora, ¿O no Raúl Navarro?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y donde de plano las cosas no andan muy bien es en el estado de Sonora donde los mismos funcionarios de primer nivel del estado secretarios y directores generales de área ya andan renegando y unos hasta molestos con el actual secretario de hacienda del estado el cajemense Raúl Navarro Gallegos compadre y ex secretario de hacienda en la administración 1991-1997 cuando su actual padrino político Manlio fue gobernador de Sonora.

El asunto es que ya los funcionarios del actual gobierno de Claudia Pavlovich en Sonora están pegando el grito en el cielo, pues aseguran que este señor Don Raul Navarro no los atiende, no los escucha al grado dicen de mandarlos por un tubo, no les da dinero para sus secretarias los tiene ahorcados en todo tipo de gastos.

Y la verdad a veces ni para la gasolina de los carros oficiales les da, o sea que dicen que este señor secretario de hacienda de Sonora Raul Navarro no le hace caso a nadie, dicen que el nomas recibe ordenes de Ricardo Mazon y de Manlio a quien le debe pagar y a quien no, y tomando en cuenta que Raul Navarro esta ahí porque Beltrones lo puso, y dicen que Manlio al único que autorizo para que ordenara pagos en Sonora fue a su compadre del alma y socio de negocios Don Ricardo Mazon pues por eso el secretario de hacienda de Sonora hace y deshace en la secretaria que todavía manda en Sonora, y mientras las demás dependencias, los demás secretarios de estado en Sonora están batallando por todo y pues de ser así tienen razón en renegar de que los tiene ahorcados y abandonados económicamente sin dinero para sus dependencias.

Pues debe de ser cierto a nosotros nos consta que por ejemplo a la secretaria de Gobierno también la trae sin dinero Raul Navarro, desde noviembre del año pasado Ordeno Pompa Corella vocearle a las comunidades yaquis los programas de trabajo de la gobernadora a mi jefe en Obregon Don Victor Gallardo Jefe de los periódicos el Regional de Sonora, el Diario de Sonora y El Regional TV Noticias y hasta la fecha no le pagan el voceo que hicieran en las comunidades yaquis.

En el entendido de que para mandar vocear los carros hay que meterle dinero de la bolsa, gasolina, comida y pago al voceador, y ni así Raul Navarro Gallegos a querido pagarles estos trabajos a mi jefe, así que ya sabrán si tendremos esperanzas en este sexenio con este Secretario de Hacienda que no quiere darle dinero a las dependencias para que paguen lo que deben, eso es lo que pasa cuando los gobernantes en este caso la gobernadora paga sus facturas políticas poniendo funcionarios que después nomas le hacen caso al que los puso ahí en el gobierno del estado, Manlio puso a Raul Navarro y Raul nomas le hace caso a Manlio y a Ricardo Mazon, y así les pagan nomas a los que ellos quieren.

Tan pruebas tenemos que la señora gobernadora dio la orden tajante que pagaran lo que se debía del voceo a las comunidades yaquis y Raul se paso por el arco del

triunfo la orden y no quizo pagar, hasta la fecha se a negado ya sabrán el poder que tiene el super secretario de hacienda en Sonora, “Pero no tiene la culpa el indio si no el que lo hizo compadre”, así dice el dicho, y si no al tiempo amigos lectores.