¡Alcalde de Huatabampo anda en plena campaña, quiere ser diputado local y abandona sus funciones, esta el municipio de lo peor!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y esta comprobado que donde quiera se cuecen habas y nos llegan informes fidedignos de huatabampenses reconocidos que reniegan y delatan al alcalde El Jr. Soato o perdón Soto, de andar en plena campana electoral violentando totalmente las leyes en la materia pues no son los tiempos todavía.

Y el señor Heliodoro Soto ya anda desatado buscando afanosamente ser diputado local y a como de lugar, pues no pierde tiempo para pasearse en todo el municipio haciendo sus fiestas disfrazadas y pachangas, busca cualquier pretexto para arrimarsele a la gente, donde hay bolitas de gente se arrima y manda a sus personeros a que les digan que él es el bueno para la próxima diputación local por Huatabampo y le regala inclusive pisteadas y carnes asadas a la gente.

El asunto es que no esta bien que ande gastando el dinero del erario publico de Huatabampo en su pre campaña simulada, pues no esta bien menos que Huatabampo es unos de los municipios del Sur de Sonora que están de lo peor.

Malos servicios públicos, mala seguridad publica, empleos de lo peor, Huatabampo merece algo mejor, si no hizo nada como presidente municipal Heliodoro Soto menos hará como diputado en caso de que llegue, que realmente lo dudamos afirman hutabampenses que aseguran no votaran por él, y si no al tiempo amigos lectores.