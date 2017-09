¡Habitantes del Quiriego piden al secretario del ayuntamiento Andres Salas se defina o es precandidato o secretario, lo acusan de que ya anda en campaña!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Indignados los habitantes del Quiriego le piden al secretario del ayuntamiento se decida de una vez por todas o le pone ganas y saca adelante los problemas del ayuntamiento como secretario o de plano si su gran ilusión y empecinamiento de ser candidato a diputado federal por el sexto distrito con cabecera en Cajeme donde el tiene su negocio la Cahuamanta Salas renuncie al ayuntamiento del Quiriego.

Lo que si no sabemos si por el hecho de ser secretario del ayuntamiento en el Quiriego se necesita tener residencia allá o como le hará Andres Salas para ser candidato en Cajeme si tiene residencia en Quiriego Sonora.

El asunto es que tiene abandonado la secretaria del ayuntamiento, se la lleva en Obregón grillando y buscando afanosamente la candidatura a la diputación federal por Cajeme, y mientras eso Quiriego esta hundido en la pobreza y carece de todos los servicios públicos, el señor Andres Salas tiene abandonado su puesto nomas va y cobra cada quincena, y por eso los habitantes del Quiriego le piden, le exigen que renuncie y se vaya.

Pero que ya no siga con el dinero de la secretaria del ayuntamiento haciendo campaña para su beneficio personal o es candidato o es secretario del ayuntamiento, y si no al tiempo amigos lectores.