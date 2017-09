¡Ordenan de México al alcalde Navojoa arreglar sus broncas primero o no habrá candidatura a la Diputación Federal por el 7mo. Distrito!

* Que no renuncia en Noviembre, si no hasta Marzo dice Silva Vela

Por Victor Gallardo

Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

Le ponen un alto (¿Momentáneo?) a las aspiraciones políticas del aun alcalde de la Perla del Mayo, Raúl Silva Vela, resulta que declara el alcalde panista de Navojoa que siempre no se va en Noviembre, que se ira del ayuntamiento hasta Marzo.

Y es que el Dr. Silva Vela sigue soñando con la Diputación Federal por el 7mo. Distrito y por ese motivo iba a dejar el Ayuntamiento de Navojoa en el mes de Noviembre para enfocarse de lleno en su sueño (¿Guajiro?) de ser él el abanderado por el PAN para dicha diputación.

¿Cínico o sinvergüenza el Dr. Silva Vela?,como pretendía dejar el municipio de Navojoa en Noviembre cuando esta metido en una mega bronca, cuando tiene a Navojoa en un estado deplorable, cuando tiene denuncia formal interpuesta ante el Congreso del Estado.

La denuncia interpuesta es por nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad y lo que resulte, como lo comentamos en anteriores columnas y seguiremos comentando, el alcalde de Navojoa Raul Silva Vela, se ha estado sirviendo con la cuchara grande y haciendo los negocios de su vida junto con amigos, familiares y compadres, manejando el municipio como si fuera una gran empresa particular.

Es por ello que en el CMD del PAN Nacional y Estatal ya paro oreja como luego dicen, y le han ordenado tajantemente al aun alcalde de Navojoa que primero arregle las broncas que tiene en el municipio y luego piense en buscar la candidatura por la Diputación Federal el 7mo. Distrito.

Cuenta los que saben mas de esto que hasta su padrino político Ángel Bours le “recomendó” que primero limpie su imagen, resuelva la demanda y ya después vea si es factible buscar esa candidatura, y es que con tales broncas lo único que esta haciendo Raul Silva es manchar la imagen de Acción Nacional, perjudicar a los próximos candidatos del PAN en la Perla del Mayo como en el Sur del Estado y sobre todo poniendo en bandeja de plata la alcaldía de Navojoa así como la diputación federal el 7mo. Distrito por la cual suspira.

Los malos manejos financieros y administrativos en el municipio de Navojoa le están cobrando factura al Dr. Silva Vela, quien ya no siento lo duro si no lo tupido, fuertes denuncias en su contra y reprobado en su gestión como alcalde no son una buena carta de presentación para buscar esa tan anhelada candidatura a la Diputación Federal, y si a eso le sumamos que el PRI probablemente lance como candidato al “Pitillo” Guerrero pues se la ponen mas difícil a Silva Vela.

Por todo ello el CMD del PAN Nacional y Estatal ya están pensando muy seriamente en cortarle las alas de tajo a Raul Silva Vela, pues ya se dieron cuenta que todo lo que dicen los habitantes de Navojoa es cierto, eso de que se sigue sirviendo con la cuchara grande, que sigue haciendo los negocios de su vida, que cobra como alcalde, cobran sus familiares, hace negocios con amigos, compadres y para colmo tiene una empresa que es proveedora de Oomapas Navojoa a la cual le otorga trabajos y cobra por los mismos, siendo que legalmente no puede hacer eso ya que es obvio el tráfico de influencias, el nepotismo y el abuso de autoridad, y por ende todo lo anterior perjudicaría enormemente al PAN de cara a las próximas elecciones del 2018.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.