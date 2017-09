¡En Sonora funcionarios del estado no quieren a Sylvana como senadora en el 2018, Murillo, Iribe, Duran Puente, “Pato” Lucas, Flores Chong entre otros!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Buen día amigos lectores créanme que no es por jorobar en contra de nadie ni a favor de nadie pero mi pecho no es bodega, lo que le comentare es lo que realmente esta pasando en Sonora y todo con miras a las próximas elecciones del 2018, que la gran verdad es una arrebatinga sin control.

Los dimes y diretes de muchos funcionarios que no pierden su tiempo para opinar, despotricar y renegar e inclusive demostrar su inconformidad a cualquier candidato o candidato que no sea de su completo agrado o simplemente traer bien puesta la camiseta de demostrar a que grupo político perteneces.

Tal es el caso que hoy nos ocupa por ser de mucha relevancia y como le digo sin el deseo de jorobar no tengo el gusto de conocer en persona a la diputada federal Sylvana Beltrones ni le interesan los funcionarios a los que hoy hago referencia, en el sentido de que no esconden la cruz de su parroquia, por ejemplo el señor contralor del Estado en Sonora al parecer a comentado cuando va a su tierra natal Cajeme Sonora, como le dicen ahí el Ronco de la Ladrillera, dicen que el “Ronco” jura y perjura que jamas estará de acuerdo ni votara por Sylvana en caso de que salga electa candidata del PRI a la senaduria por Sonora.

Y que si no habla mas es porque su jefa la gober es gente de Beltrones, fíjense amigos esta claro que Manlio esta criando cuervos para que le piquen los ojos, el secretario de la contraloria del estado donde el puso a la gobernadora en turno no quiere a su hija como senadora de la república por Sonora, ¿Como la ven amigos lectores?.

Y por si esto fuera poco el director general de transporte del estado tampoco quiere a la hija de Manlio como Senadora, sera que el “Ronco” y Luis Iribe le son fieles todavía a su jefe político el “Borrego” Gándara a sabiendas que el “Borrego” es enemigo político de Manlio, sera eso que estas dos posiciones del “Borrego” en el gobierno de Sonora no quieran a la hija predilecta del poderoso político sonorense Don Manlio a quien tampoco tengo el gusto de conocer personalmente.

Y por si esto fuera poco también el secretario técnico de la gobernadora Duran Puente tampoco quiere a Sylvana como senadora en el 2018, y al parecer no pierden tiempo en los cafés y reuniones para demostrar su inconformidad con su posible candidatura al Senado en las próximas elecciones.

Todo ello porque todos sabemos que Duran Puente el secretario técnico de la gobernadora es gente totalmente del otro gran enemigo político de Manlio, Eduardo Bours ex gobernador de Sonora, y si le seguimos no me alcanza este espacio que amablemente me da mi gran jefe y amigo Don Víctor Gallardo flamante gerente general de los periódicos el Regional de Sonora, Diario de Sonora y TV Noticias Informa entre otros.

El asunto es que también el director general de protección civil en Sonora tampoco quiere a Sylvana como senadora de la república en el 2018, sera que Don Alberto Flores Chong es posición cien por ciento de Don Ricardo Bours otro enemigo político de Manlio, pues sera el sereno, pero en Sonora no se vale que funcionarios de primer nivel del gobierno que Manlio impulso y triunfo al poner como Gobernadora a su amiga Claudia Pavlovich ahora sus funcionarios no quieran a su hija como senadora en el 2018, algo anda mal en Sonora independientemente de sus ideologías políticas debemos ser agradecidos, por Manlio están ahí directa o indirectamente pero de ahí sacan sus jugosos cheques quincenales, pero en fin así es la política, “Cría cuervos y te sacaran los ojos”, y si no al tiempo amigos lectores.