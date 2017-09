Marea Brava

* FALTA OFICIO POLITICO A FUNCIONARIOS de primer nivel del H. Ayuntamiento de Cajeme. Cada quien trae su jarra para acarrear agua a su molino y se olvidaron de acuerpar al Presidente Municipal Faustino Félix Chávez, para evitar sea señalado o cuestionado por malos manejos administrativos, lo dejaron solo y los regidores de MORENA, MC Y DEL PAN, aprovechan para demandarle inversiones millonarias que no se ven por ningún lado del municipio… Por todos lados le llueven críticas y señalamientos que ponen en duda su imagen como primera autoridad de Cajeme. Aquí alguien tendrá que venir a decir la verdad de lo que está sucediendo con las aportaciones estatales y federales, las cuales suman grandes cantidades de dinero y poca transparencia del manejo de estos recursos públicos… CUANDO EL RIO SUENA, ES PORQUE AGUA LLEVA……………

Eduardo Flores

Por todos lados le llueven críticas y señalamientos que ponen en duda su imagen como primera autoridad de Cajeme.

Aquí alguien tendrá que venir a decir la verdad de lo que está sucediendo con las aportaciones estatales y federales, las cuales suman grandes cantidades de dinero y poca transparencia del manejo de estos recursos públicos… CUANDO EL RIO SUENA, ES PORQUE AGUA LLEVA…………….. A LO MEJOR LOS ELEMENTOS DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION Andan aquí a en la Agencia Fiscal del Estado a un lado de Palacio Municipal, investigando un presunto desfalco de grandes cantidades de dinero por parte de algunos empleados (mujeres), de quienes se presume son de la administración pasada y una es hija de un supuesto escolta del ex gobernador Guillermo Padres Elías, la cual podría ser retenida para rendir su declaración y así enfrentar una responsabilidad penal ante las autoridades competentes en la materia…

Voy a investigar con quien o quienes trabajan todo el equipo de Tesorería Municipal, porque una cosa es cierta. Ellos no le hacen caso a ningún funcionario de primer nivel de esta administración municipal………..

Ante la propuesta que emitió públicamente ante los diversos medios de comunicación el Presidente del Partido Revolucionario Institucional, (PRI-Nacional) Enrique Ochoa Reza, en favor de los damnificados del sismo ocurrido en días pasados en la ciudad de México, el Regidor de extracción del PAN, Joaquín Armendáriz Borquez, dijo que primeramente se entregue a la justicia para que pague por el desfalco millonario que cometió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta danza de millones de pesos que trae son cortinas de humo para evitar los señalamientos con sus actos de corrupción, lo cual no permite avanzar a este país y él es un promotor de la corrupción. Ochoa Reza… Tendrá razón el regidor Armendáriz Borquez?.

Porque sostiene que es puro populismo lo que trae con eliminar las pluris, a los senadores y diputados, porque esta es una iniciativa que trae el Partido Acción Nacional PAN en la reforma política desde el año 2002…………………………. TOTAL, DONDE QUIERA SE CUECEN HABAS……………….

