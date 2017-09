Politica Regional

Me decia un amigo de Eduardo Bours, que a “Rogelio Diaz Brown se le ve como apestado politico dentro del primer circulo del gabinete de la gobernadora Claudia Pavlovich”, y precisamente aqui en Cajeme, el regidor por M. C., Jorge Russo, nos habló largo y tendido sobre el presunto saqueo de recursos del junior… Que por eso la lana que le entra al Ayuntamiento se va para pagar la deuda, pero también acusa al Tinito de no hablar claro y decir toda la verdad del quebranto financiero, asi que tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata!.. Continuan los apoyos hacia la dirigencia de Javier Villarreal, para continuar al frente de la CTM en Sonora, y, asi, el Dip. Jorge Luis Márquez por Navojoa y Fernando Millán por Cajeme, quienes integran la FOCSS, le patentizaron su respaldo para que continue al frente de esta central… “Al MC no le están saliendo las cosas y han optado por el camino sucio, ya fueron detectados y mejor desactiven la estrategia, no es por ahi”, les manda decir a los asesores estrellas de Gustavo Almada, el periodista Arturo Ballesteros. ¿Carlos Carrizoza o Jorge Russo son los asesores?

Viernes y sábado de la semana pasada, continuaron los apoyos hacia la dirigencia que encabeza el Licenciado Javier Villarreal Gámez, para continuar al frente de la CTM en Sonora, y, asi, en asamblea, quienes integran la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora, con testimonios de reconocimientos le patentizaron al cajemense su respaldo para que continue al frente de esta central.

El sábado, en la perla del mayo, el diputado Jorge Luis Márquez hizo ese pronunciamiento por parte de las distintas organizaciones obreras de la amplia región del mayo, en tanto que un dia antes, aqui en Ciudad Obregón, hizo lo mismo el ingeniero Fernando Millán Harrison, en el nuevo local de la central obrera, siendo invitado por Jorque Márquez para que lo acompañara en el mismo evento allá en Navojoa.

Ha, ese sábado, llamó poderosamente la atención la publicación en medios –al columnista le llegó el viernes a mediodia–, la imagen fotográfica en la que aparecen compartiendo los sagrados alimentos el ex alcalde perredista Javier Lamarque Cano y coordinador en el sur de Sonora de lo que podria llamarse precampaña de Andrés Manuel López Obrador por la presidencia de la republica, siendo Javier acompañado por el aspirante alibiazul a la alcaldia local, Andrés Salas Sánchez, y Manuel Borbón Holguin.

Por supuesto que fueron varios los mensajes que han de haber captado y comentado morenistas, panistas, priistas, perredistas y la sociedad civil en general, pero no pasa nada señores, los tres son grandes y buenos amigos de antaño sin distinción de siglas partidistas, obvio, Lamarque trata de buscar, acercar y sumar a la causa AMLO el mayor numero posible de personajes tal y como por separado lo viene haciendo Bernabé Arana Rodriguez, quien ya habló con Nacho Gacxiola.

También llamó poderosamente la atención lo comentado por el bien enterado Arturo Ballesteros, causando un revuelo entre los afines al Partido Movimiento Ciudadano y muy en concreto entre la filas de Gustavo Almada, cuando revela y pone al descubierto una presunta estrategia de victimización de Almada presuntamente arreglada entre él y uno o varios de sus estrategas en marketing politico, pero que al parecer falló, ésto ultimo de acuerdo a agentes de investigaciones politicas de la PESP del conito Garcia Morales.

El culto y ameno de Arturo, dice: “En la semana y me extrañó por cierto, ver una campaña en redes, con producción y toda la cosa, se ve que le metieron una lanita, en donde de algun modo se trata de victimizar, por un lado, haciéndolo ver como traidor, al inminente candidato del MC a la Alcaldia Gustavo Almada y por otro inmiscuir al PAN en esto, en algo que se considera como una traición, pero resulta que ya salió el peine quien está detrás, es alguien del propio equipo de Almada, con el fin de posicionarlo ante la población.

“Y lo peor es que este fin de semana, hasta jóvenes fueron utilizados, manipulados, engañados y hasta les pusieron camisetas del PAN con el logo que decia “PAN sin traidores” “Gustavo Traidor” y pancartas alusivas y estuvieron sobre la Náinari y Miguel Alemán distribuyendo volantes. AL MC no le están saliendo las cosas y han optado por el camino sucio, ya fueron detectados y mejor desactiven la estrategia, no es por ahi.

“Y le reitero ya lo he comentado en alguna ocasión y se lo repito, sobre todo al asesor estrella del MC, no se va a repetir la coyuntura del 2015, en la elección del año que entra solo recibirán la mitad de votos que obtuvieron, calculo unos 20,000 y si siguen con ese tipo de politicas como las que utilizaron en redes en esta semana –la semana pasada– y con jóvenes en cruceros, pues menos”. Hasta ahi parte de los externado y revelado por Arturo Ballesteros. ¿Pero quién es ese asesor estrella? Carlos Carrizoza, Jorge Russo ó quién.

En otros asuntos, el titular del Registro Publico de la Propiedad y el Comercio en Cajeme, ingeniero Manuel Palma, tuvo a bien el pasado viernes por la tarde-noche, reunirse en el local de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, con integrantes de la misma, para detallar el gran esfuerzo que el Gobierno del Estado viene haciendo en este sentido ah, recordando un servidor con Manuel, la precampaña de su amigo Miguel Angel Murillo para candidato del PRI a la alcaldia local en el 2003.

En mas de funcionarios estatales, y de acuerdo a interesante columna en Dossier Politico y reproducida aqui en El Regional de Sonora, el sábado me decia un gran amigo de Eduardo Bours Castelo, a “Rogelio Diaz Brown se le ve como apestado politico dentro del primer circulo del gabinete de la gobernadora Claudia Pavlovich”, y precisamente aqui en Cajeme, el regidor por Movimiento Ciudadano, Jorge Russo Salido, nos habló largo y tendido sobre el presunto saqueo de recursos del junior.

Y que por eso lana que le entra al Ayuntamiento se va para pagar la deuda, pero también acusa al Tinito de no hablar claro y decir toda la verdad del quebranto financiero, asi que como bien dice el refran, de que tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata.