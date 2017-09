¡En Cajeme urge investiguen al Secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos Gasto 270 millones en bacheo y la ciudad esta de lo peor! ¿Donde quedaron tantos millones?, ¿Quien se los llevo?

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme las cosas están que arden cada día mas ya que es un gran desorden y podría ser que hasta vació de poder haya en el Ayuntamiento de Cajeme, las cosas están cada día de lo peor financieramente hablando el ayuntamiento anda por los suelos, no hay dinero el “Tino” dice que se los gasto en bacheo de la ciudad y que le entrego 270 millones de pesos al Secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos Marcelo Calderoni y pues la gran verdad es que nunca le metieron esos millones al bacheo.

Porque las pruebas ahí están Obregón esta muy mal en cuestión de imagen urbana y por eso los habitantes de Obregón le piden al Congreso del Estado, a la gobernadora Claudia Pavlovich que chequen bien estos altísimos gastos inflados, y que ademas no se ven que le hayan invertido 270 millones pesos a las calles.

Algo anda mal señora gobernadora, urge que auditen Cajeme porque pudiera ser que el secretario de Imagen Urbana Marcelo Calderoni no le haya metido tanto dinero a las calles en bacheo y si reporto ese gran gasto de 270 millones aprovechándose de la situación y de las lluvias que pegaron a Cajeme así pudiera haber sucedido las cosas.

La gran duda esta ahí y surge mas porque las calles están totalmente destrozadas, así lo manifestó la regidora de MORENA en Cajeme y muchísimos cajemenses que ya están hartos de tanto funcionario que nomas llega al poder a engrosar sus bolsillos dejando temblando al pobre ayuntamineto que la verdad esta maldecido no a podido tener un buen presidente municipal desde que estuvo Don Javier Bours que a sido de los mejores alcaldes que a tenido Cajeme.

Pues ojala la señora gobernadora de Sonora y el Congreso del Estado auditen y revisen bien las cuentas y vean donde quedaron esos famosos 270 millones que informo el alcalde que se habían gastado en bacheo de la ciudad de Obregón.

La verdad es que nos dijeron la mentira mas grande del mundo, Cajeme esta de lo peor en calles, y si no al tiempo amigos lectores