Se equivoco Beltrones al imponer al “Tino” en Cajeme, el Jr., coquetea con el “Borrego” Gándara, Viva el rey y muera el rey 2018, ademas de ser de los mas pésimos alcaldes!

Hermosillo, Son.- Esta comprobado que la política es de lo mas cochino que pueda haber en todas partes, las deslealtades y las traiciones estarán a la orden del día en las próximas elecciones en Sonora y en México, se sabe de muy buenas fuentes que el Lic. Manlio Fabio Beltrones ya no siente lo duro sino lo tupido, pues ya se dio cuenta que muchísimos políticos de los que el apoyo con todo y se la rifo con ellos e inclusive en contra del presidente del PRI nacional en esos tiempos el impuso a su gente dentro de los puestos públicos que el quizo y dio las candidaturas y los hizo ganar contra viento y marea.

Tal es el caso entre otros del pésimo y cínico presidente municipal de Cajeme que ahora enfundado en ese gran poder que ostenta y escupe por un colmillo, ahora se sabe que podría traicionar a su padrino político que lo encumbro a ser Dip. Local, Dip. Federal y alcalde de Cajeme, el “Tino” es uno de los mas pésimos alcaldes que a tenido Cajeme, caprichoso, mentiroso, mala paga, mal administrador, tiene al municipio hundido en la pobreza, la seguridad publica de lo peor, ha quedado mal con todos los que lo ayudaron a llegar al poder, ya estando sentado se hizo vivo y se lleno de caldo flaco, anda que no tienta ni el suelo se cree presidente de la república a nadie le ase caso.

A sus asesores los manda por un tubo, le recomiendan algo por su bien o por el bien del municipio y los regaña, es muy altanero, es muy grosero con palabras altisonantes trata

muy mal a sus funcionarios y así dejara una gran estela de descontento a los cajemenses que ya cruzan los dedos porque ya se vaya y salga de alcalde, un presidente municipal que el pueblo aborrece y detesta, y por si esto fuera poco se sabe de muy buenas fuentes que el alcalde se encuentra desesperado porque el quiere seguir mamando de la ubre política y del erario publico.

Y entre esa desesperación dicen a estado creando puentes políticos con el hoy poderoso senador de la república y presidente del concejo político nacional del PRI el “Borrego” Gándara a quien le implora lo perdone y lo ayude en las próximas elecciones ya que sin duda el “Borrego” palomeara todas las candidaturas federales en Sonora y el “Tino” cuando menos quiere ser senador suplente de Sylvana Beltrones ya de perdida, porque en las locales la ve muy difícil ya que en Sonora tampoco la gobernadora lo pasa muy bien, no es de cu completo agrado pues, para que me entiendan la “Gober” nunca ha querido al “Tino”.

Esta ahí de alcalde porque Manlio se aferro con él y por eso esta en Cajeme de presidente municipal, pero como Beltrones ya no tiene tanto poder y el que le queda lo utilizara para salvarse él, su hija y su yerno, puede que ya no le alcance para seguir apoyando al “Tino” Félix y por eso ahora el “Tino” busca cobijo mandandole mensajeros al “Borrego” Gándara para que lo apoye en el 2018 y no lo deje fuera de la jugada política.

Y eso pues claro que a Manlio no le gusto nadita, porque Manlio y el “Borrego” Gándara son totalmente contrarios en la política, son priistas los dos si, o sea duermen en el PRI juntos pero de espalda.

Así las cosas amigos lectores el “Tino” ya coquetea con el “Borrego” Gándara otra vez, ¿Que quiere decir el “Tino”?, ¿Viva el Rey y muera el Rey?, ¿Ese sera su mensaje para Manlio?, acuérdate “Tino” de la gran frase de Beltrones “No soy rencoroso pero tengo muy buena memoria”, aguas porque Beltornes no perdona las traiciones, si no pregúntale a Samuel Moreno porque esta en la banca política entre otros, y si no al tiempo amigos lectores.