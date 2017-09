Inaugura Secretario de Economía ampliación de instalaciones de empresa Intugo

Hermosillo, Sonora, septiembre 21 de 2017.- En representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, inauguró la expansión de las instalaciones de la empresa Intugo, que generará 400 nuevos empleos.

El funcionario estatal resaltó que el crecimiento de las empresas es muestra de la confianza que genera el Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano para atraer inversiones y que se conserven en Sonora.

“En Sonora están sucediendo cosas grandes, Sonora está avanzando, desde la llegada de la Gobernadora Pavlovich se está retomando el ritmo y los números no mienten; el crecimiento del estado del 5.6%, la creación de nuevos empleos gracias a los empresarios, ya que el gobierno sólo es facilitador”, expresó.

Vidal Ahumada apuntó que se han generado 30 mil nuevos empleos hasta el primer semestre del presente año, cifra que permite que los números de desempleo desciendan considerablemente.

Félix Tonella Platt, gerente general de Intugo, indicó que con el crecimiento físico de la compañía esperan también una expansión en cuanto a mano de obra, actualmente laboran 800 personas y el número aumentará a mil 200 trabajadores.

“Es la expansión del centro de contacto, crecimos en espacio 50%, tenemos operando aquí desde el 2009, ahora viene un crecimiento muy importante y esa expansión en espacio trae consigo empleos, vamos a crear alrededor de 400 empleos nuevos aquí en Hermosillo”, dijo.

El empresario explicó que Intugo es un servicio para empresas extranjeras en todos sus procesos administrativos para que puedan operar en México y se atiende mediante llamadas recibidas desde Estados Unidos, relacionado con ventas, atención al cliente, soporte técnico, entre otros proyectos.

Quienes laboran en la empresa, agregó, cuentan con preparatoria concluida, conocimientos de computación, dominio del inglés; y no existe un rango de edad para contratación.

Presentes en el corte de listón: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo; Heather Johll, Vicepresidente de operaciones de cuenta de la empresa The Results Companies; Angelo Gencarelli, Oficial Financiero; y Abel González, Director de Sitio.