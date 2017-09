Marea Brava

* NO PODEMOS PREDECIR EL FUTURO, PERO SI HAY QUE ESTAR ALERTA, ayer un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter sacudió fuertemente la ciudad de México y causó el derrumbe de varios edificios justo cuanto se cumplen 32 años del terremoto que causó miles de muertes en la capital mexicana…….. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el movimiento telúrico fue de magnitud 7,1 al hacer un estudio de su primer reporte, en el que fijó la magnitud de alarmante. Su epicentro, se registró a las 13.14 hora local (18.14 GMT), y se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el estado de Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros. Ante estos lamentables hechos, vale más conocer los protocolos de Protección Civil Familiar para saber qué hacer en caso de presentarse otro fenómeno de esta naturaleza. No se crean de los mensajes que ofrecen las redes sociales………………..

Eduardo Flores

NO PODEMOS PREDECIR EL FUTURO, PERO SI HAY QUE ESTAR ALERTA, ayer un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter sacudió fuertemente la ciudad de México y causó el derrumbe de varios edificios justo cuanto se cumplen 32 años del terremoto que causó miles de muertes en la capital mexicana……..

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el movimiento telúrico fue de magnitud 7,1 al hacer un estudio de su primer reporte, en el que fijó la magnitud de alarmante. Su epicentro, se registró a las 13.14 hora local (18.14 GMT), y se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, en el estado de Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros.

Ante estos lamentables hechos, vale más conocer los protocolos de Protección Civil Familiar para saber qué hacer en caso de presentarse otro fenómeno de esta naturaleza. No se crean de los mensajes que ofrecen las redes sociales a nivel mundial, porque nadie puede predecir cuándo y a qué hora podría presentarse otro terremoto.

Lo único que hay que hacer, es prepararse de fondo en lo que dice el manual preventivo de Protección Civil para que no nos agarre desprevenidos. AL CIERRE DE ESTA EDICION, se desconoce la cifra de muertos que causó este terrorífico terremoto en la capital mexicana………….

QUIEN TENDRA LA RAZON?. Carlos Gaytán, o, Manuel Barro Borgaro?. Yo pienso que será la Agencia Ministerial del Fuero Común quien determine quién es el culpable del supuesto robo con violencia que se cometió en el restaurante La Justa Pizza el viernes pasado por la tarde, propiedad que supuestamente está registrada como S. A. de C. V. ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) por ambas partes. Sobre esta acusación que presentó Carlos Gaytán ante la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común contra los hermanos Barro Borgaro, El patriarca (Manuel Barro Borgaro), el día de ayer se defendió de estas acusaciones de supuesto robo con violencia que cometieron sus hermanos en el negocio La Justa Pizza, diciendo “aquí ni yo ni mis hermanos cometimos ningún delito, simplemente mis hermanos llegaron pacíficamente a reclamar lo que por derecho nos pertenece como socios de este restaurant de Pizzas”.

Expuso que se presentará ante la instancia ministerial que sea requerido para demostrar con papeles en mano que le asiste la razón a él y sus hermanos……..

LO BUENO QUE ES EL ESTADO EL QUE JUZGA Y NO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN……………….

REGIDORES DEL PAN, MC Y MORENA NO DIGIEREN BIEN EL SEGUNDO INFORME DEL Alcalde Faustino Félix Chávez, Todavía… En cada conferencia sacan a relucir comentarios sin sustentos que evidencien sus especulaciones infundadas. Me atreví a decirles que cada vez que interpongan una denuncia contra un servidor público administrativo por malos manejos en recursos públicos, nos inviten para constatar la veracidad del asunto y contra quien va la denuncia interpuesta ante contraloría municipal o estatal, pero no es así, porque ellos invitan a sus conferencias para demostrar a los funcionarios que los medios si les seguimos el juego en sus declaraciones, para así lograr acuerdos que convengan a sus intereses personales. EN UNA PALABRA, PARA ACARREAR AGUA A SUS MOLINOS NOS CITAN. Pero esto ya no sucederá, porque sabemos cuál es su estrategia para doblegar a quienes no se dejan intimidar con sus presiones mediáticas…………………

