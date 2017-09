Conmemora Cajeme Aniversario 31 del Sistema Nacional de Protección Civil

Eduardo Flores-El Regional

Un saldo de dos personas lesionadas y 327 evacuadas en 2:47 minutos, fue el saldo que arrojó el simulacro y evacuación por hipótesis de sismo e incendio, realizado en palacio municipal en conmemoración al aniversario 31 de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

El sismo de 1985 fue un parteaguas que abrió los ojos a todo el país de la necesidad de fomentar una cultura de seguridad, en lo cual a partir de ese momento se empezó a trabajar, aunque todavía falta mucho por hacer, mencionó el Alcalde Faustino Félix Chávez.

“Esa cultura de seguridad debe seguirse inculcando desde las escuelas, desde la formación de los niños, para que cada vez seamos una sociedad más segura, con mayor conciencia de cómo actuar en ciertas situaciones, qué protocolos se deben de seguir y cuál es la normativa a seguir para el establecimiento de edificaciones, la normativa para los actos públicos”, mencionó el Presidente Municipal.

Fueron brigadistas propios del Ayuntamiento en cada una de las áreas, quienes actuaron como primeros respondientes en el simulacro, quienes entregaron los heridos a unidades de Cruz Roja, informó María Luisa Zamorano Rodríguez, Directora de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), e indicó que al edificio entró personal del Departamento de Bomberos a valorar la situación y de la SEDENA para verificar que no hubiera escombros o partes del inmueble que pudieran caer, quienes posteriormente determinaron que no había riesgo para que el personal regresara a sus lugares de trabajo.

Reconoce FFC a la UMPC

“No queríamos dejar pasar la oportunidad de aprovechar para hacer un reconocimiento a la Unidad Municipal de Protección Civil, que ha estado haciendo desde el inicio de la administración un excelente trabajo, que nos ha permitido salvaguardar la integridad física y el patrimonio de muchos cajemenses; han estado a la altura de las situaciones que se han presentado, han hecho lo humanamente posible por crear conciencia en la ciudadanía de lo importante de que tengamos una noción de la seguridad, de la protección, y en los momentos de situaciones de emergencia, en los momentos críticos, han estado ahí coordinando no sólo el trabajo que ellos hacen y que hace el municipio, sino a los tres niveles de gobierno”, dijo el Presidente Municipal al momento de entregar reconocimientos a los integrantes de la UMPC.

Por su parte, Matilde Lemus Fierros, Secretaria General del SUTSAC hizo entrega de reconocimiento a la UMPC, “por su invaluable contribución en la prevención de desastres en nuestro municipio de Cajeme”.

Estuvieron presentes en la entrega de los reconocimientos el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz y el Oficial Mayor, Onofre Muñoz Peña.