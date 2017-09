Politica Regional

En una de sus columnas “Serpientes y Escaleras”, Salvador Garcia Soto, y en la que abordaba el tema de los “chapulines” priista, dice que habló con Manlio Fabio Beltrones, y a pregunta expresa, el sonorene dijo que esa nueva disposición del PRI no iba dedicada a él, pero que tampoco contra su hija, la diputada federal Sylvana Beltrones Sánchez, que porque en todas las encuestas por la Senaduria sonorense sale muy arriba, dando a entender que podria ser la candidata… Va para largo el litigio legal entre los empresarios Carlos Gaytán (La Justa Pizza) y Manolo Barro Borgaro, dando ayer el primero de ellos una conferencia de prensa en su negocio de la Quintana Roo, litigio a consecuencia de la patente que lleva el nombre de ese negocio, ah, el abogado de Gaytán, Ramon Castañeda Félix, no estuvo en la conferencia de prensa ya que se encontraba en la capital mexicana… El Secretario del Ayuntamiento dijo que las instrucciones precisas de su jefe, el alcalde Faustino Félix Chávez, son las de estar dedicado al 100% a su trabajo!

Por supuesto que la amplia nota y entrevista con ambos personajes elaborada por nuestro compañero está para no desperdiciarse, siendo amplia y absolutamente imparcial en este sonado caso que dará mucho de que hablar. "Carlos Gaytán es un malagradecido", dijo entre otras cosas el ex alcalde cajemense, ah, el abogado de Gaytán, Ramón Castañeda, no estuvo en la rueda de prensa, que andaba en la capital del pais, se nos dijo a los medios ahi en la pizzeria

Por supuesto que la amplia nota y entrevista con ambos personajes elaborada por nuestro compañero está para no desperdiciarse, siendo amplia y absolutamente imparcial en este sonado caso que dará mucho de que hablar. “Carlos Gaytán es un malagradecido”, dijo entre otras cosas el ex alcalde cajemense, ah, el abogado de Gaytán, Ramón Castañeda, no estuvo en la rueda de prensa, que andaba en la capital del pais, se nos dijo a los medios ahi en la pizzeria

En mas de abogados, el cajemense Urbano Romero –además de contador publico y ex maestro de varias instituciones educativas–, no falla cada semana en llevar despensas a familias humildes de la tribu yaqui todos los sábados, pero en esta ocasión lo hizo ayer dado que el sábado andaba en Hermosillo, ofreciéndonos darnos la exclusiva esta semana de un trascendental paso politico que habrá de tomar, además es muy altruista en estos de llevar casos de divorcios voluntarios y asuntos de testamentos.

Ah, Urbano fue quien donó la estatua de Benito Juárez en Plano Oriente, los 3 mil arbolitos que donó hace muchisimos años que hoy dan frondosas sombras y fue quien gestionó la delegación de policia en el lugar, como también en gran parte a él se debe que cientos de familias cuenten con seguridad juridica en sus viviendas de la Colonia Libertad, misma que por cierto tomó mucha fuerza cuando Jesus Félix Holguin fue alcalde por primera vez en el trienio 1998-2001 y hasta la fecha grandes amigos.

Entrando en esto de la politica, durante la recepción de la noche del Grito de Independencia en Palacio Municipal, varios compañeros de distintos medios entrevistaron al Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, acerca de su futuro politico, a lo que respondió que las instrucciones precisas de su jefe, el alcalde Faustino Félix Chávez, son las de estar dedicado al 100% a su trabajo, instrucción misma para otros funcionarios, sobre todos a los primer nivel, como tampoco nada de campañas disfrazadas.

Ah, por separado agradeció a la gobernadora Claudia Pavlovich los recursos extras para la repavimentacion de mas calles de la ciudad, en tanto que los trabajos de bacheo se vienen redoblando no solo en el casco urbano sino tambien en las comisarias, como es el caso de la de Esperanza, lo que constatamos el pasado sábado 15 durante nuestra presencia en el informe de trabajo del amigo, el comisario Rubén Bojórquez Salas, no siendo un servidor invitado al Informe del alcalde Faustino Félix Chávez ni a a la recepción de la ceremonia del Grito. La pasamos mejor en Esperanza, donde además platicamos con el Lic. Pedro Mejia en su negocio.

Por cierto, aqui en El Regional de Sonora, todo el personal que se mueve en auto, está de plácemes por repavimentación de la transitada avenida Coahuila desde la 300 hasta pasando el bulevar Ramirez, quedado al cien el crucero de la Jose Maria Iglesias con la Coahuila donde nos encontramos, siendo un material de gran calidad y garantizado por la empresa constructora que realizó la obra, decia ayer el Director de Imagen Urabana y Servicios Publicos, Marcelo Calderoni Obregón.

Ojalá que se le siga hasta la 200. Buenas obras de buena calidad, dice por su parte el contratista Héctor Pérez, quien por cierto cumple con tiempo y forma con los contratos de pavimentación de varias avenidas, en tanto que en su visita a Cajeme el pasado viernes, el titular de la SIDUR, informó que por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich, el techo de los recursos estatales para el arreglo de varias de las calles mas importantes de la ciudad es de 404 millones de pesos.

