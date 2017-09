EN CAJEME VAMOS PARA ADELANTE: FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ

Porque en Cajeme “hay rumbo, entusiasmo y compromiso, no vamos a bajar la guardia, ni aflojar el paso”, garantizó el alcalde Faustino Félix Chávez al rendir ayer su segundo informe de trabajo.

Al presidir la sesión solemne de Cabildo que fue atestiguada por el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, representante personal de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Presidente hizo entrega del documento donde se detalla el estado que guarda la administración pública municipal.

En el mensaje que dirigió a la comunidad cajemense ante la Representación Política —cuerpo colegiado al que agradeció que a la hora de la verdad, las coincidencias siempre hayan estado por encima de las naturales y bienvenidas diferencias— Félix Chávez destacó que la honestidad, transparencia, apertura, la rendición de cuentas y un eficaz manejo de los recursos públicos han sido la clave para motivar la confianza del ciudadano en su gobierno.

Y no sólo eso: gracias a las innovaciones tecnológicas a favor de las mejores prácticas gubernamentales, es que Cajeme vive una nueva dinámica de crecimiento económico sostenido que se refleja en los más de 8 mil empleos generados hasta ahora –en promedio, 300 mensuales desde que inició el actual gobierno—, la puesta en marcha y expansión de varias empresas tanto de la región, nacionales y extranjeras.

Así, con el establecimiento de políticas públicas de reglas claras, sencillas y eficientes, es que se ha creado un clima de negocios con certidumbre jurídica y transparencia. “Los inversionistas voltean a ver al municipio con mayor frecuencia. Queda claro que quienes toman decisiones empresariales han visto a Cajeme como el espacio para la innovación y competitividad”, subrayó el alcalde.

Y la respuesta del representante de la gobernadora Pavlovich sintonizó con el mensaje del titular de la Comuna cajemense, al señalar que “cuando se gobierna con dedicación y honestidad, las inversiones llegan. Hay confianza en las instituciones. Hay gobernabilidad en una sociedad estable, fuerte y lista para seguir detonando el desarrollo”, dijo Martínez Terrazas quien hizo público reconocimiento al Alcalde por su probada capacidad para gestionar y atraer recursos en beneficio de sus gobernados.

El Secretario de SIDUR sostuvo que cuando la eficiencia empieza a ser la norma, cuando los olvidados de antes se convierten en la prioridad del ahora y del mañana, entonces se está hablando de un mejor presente y de un futuro más promisorio; de una nueva etapa en la forma de gobernar. “Ese es el poder del ejemplo de Claudia Pavlovich Arellano”, ponderó.

AUSTERIDAD Y OPTIMISMO

Durante la plenaria de corte republicano y austero donde los honores a nuestros Símbolos Patrios estuvieron a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del H. Cuerpo de Bomberos, el Munícipe hizo gala de su acendrado optimismo al postular que todos, todos los problemas tienen solución, aún en tiempos de austeridad.

“No conozco un problema que puedan resolver los gobiernos municipales, sin el ciudadano participando en las acciones que se toman desde el gobierno”, precisó la Primera Autoridad ante funcionarios de su administración, representantes de los Medios de Comunicación e invitados a la sesión pública celebrada en palacio.

En un somero balance del ejercicio anual de labores, el alcalde Félix Chávez resaltó que no obstante haber sido un año de recortes presupuestales cuyo impacto resintieron los programas sociales y las inversiones en infraestructura –en este rubro “tenemos un estado de emergencia real”, admitió— también fue un año de oportunidades para mejorar las finanzas municipales.

Refirió la exitosa reestructuración de la deuda pública que además de un mayor margen de maniobra, permitió liberar 50 millones de pesos para aplicarlos en servicios públicos, en tanto los mecanismos de recaudación y transparencia elevaron en un 30% los ingresos propios en el primer trimestre del año.

Y al ser la transparencia una “convicción personal” del Presidente, es que aseguró que Cajeme seguirá siendo hasta el final de la administración el municipio más transparente, tal y como lo decretó el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información.

Felix Chávez detalló todas y cada una de las inversiones que han detonado el desarrollo y el crecimiento económico en la región, algunas de éstas concretadas bajo el esquema de alianza entre gobierno, academia e iniciativa privada que ya cuentan con participación en el Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón.

“En todos y cada uno de éstos proyectos –indicó— ha sido crucial el apoyo y la coordinación con el gobierno de Claudia Pavlovich, para concretarlos”.

INSEGURIDAD: NI TIBIEZA, NI CONCESIONES

Al abordar uno de los temas más sensibles y que mayor preocupan a la sociedad y el gobierno, Faustino Félix Chávez aseguró que la seguridad de los cajemenses no puede, ni debe estar sujeta a tibiezas, ni a concesiones de ninguna especie. “Soy el primero en reconocer que el tema de la inseguridad demanda medidas más frontales y contundentes, dijo.

Recordó que por ello, con la aprobación unánime del Cabildo, exigió a la Federación la presencia de la Gendarmería Federal para atacar la violencia y coordinar esfuerzos con las policías estatales y municipal.

Los operativos que de manera conjunta efectúan las fuerzas del orden han aumentado la capacidad de respuesta contra el crimen. “No podemos permitir que la inseguridad siga creciendo, ni engañarnos pensando que solo es un problema entre bandas delictivas y tiradores de droga”.

Reconoció el respaldo de la gobernadora Claudia Pavlovich “que nunca ha dejado solos a los cajemenses”, pues no solo nos acompañó en las gestiones, sino que giró instrucciones al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que mantuviera una presencia constante en el municipio.

Félix Chávez dejó en claro que el gobierno municipal “ni evade su responsabilidad, ni se hace a un lado para que otros vengan a resolver los problemas”. En ese sentido, destacó los programas preventivos que puso en marcha con una visión transversal y a los cuales también se ha sumado el empresariado socialmente responsable y las gestiones ante la Federación para poner en marcha un ambicioso programa orientado a prevenir y combatir las adicciones en niños y jóvenes, toda vez que –definió— el consumo de drogas está muy asociado a los problemas de violencia que se viven no solo en Cajeme, sino en Sonora y el país.

En otro aspecto del quehacer gubernamental, el Presidente Municipal citó las gestiones realizadas para lograr inversiones en infraestructura citadina y regional, como la modernización de las calles Jalisco y Sufragio Efectivo, compromiso cumplido que reconoció al presidente Enrique Peña Nieto, así como la rehabilitación de la carretera Esperanza-Hornos, parte del corredor turístico Cócorit-Oviáchic, que hizo posible gracias a la buena voluntad de la gobernadora del estado.

Y en cuanto al desarrollo social, destacó que éste se ha enfocado a rescatar los espacios públicos buscando generar mejor calidad de vida en las colonias y barrios; impulsar proyectos productivos y demandas en materia de cultura, fiestas tradicionales, deporte, asesoría jurídica y asuntos educativos a las etnias Yaqui y Mayo, así como también el seguir trabajando de la mano con los Comités de Participación Social y apoyando todos los programas y causas sociales que atiende el Sistema DIF-Cajeme y las damas del voluntariado a quienes reconoció su labor, en especial a su esposa Ena Olea de Félix, la presidenta del organismo.

Finalmente, el alcalde Faustino Félix selló su compromiso ante la comunidad cajemense de seguir sirviendo con el mismo entusiasmo “sin miedo al fracaso, sin miedo a los obstáculos, sin miedo, inclusive, a un retroceso en el camino, porque vale más un optimismo estratégico que un pesimismo defensivo”.

Pero sobre todo, dijo, porque “cruzar la plaza y entrar por la puerta principal de palacio Municipal todos los días, me incentiva a entrarle y a resolver los problemas que enfrentamos como comunidad”.