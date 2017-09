EXHORTAN A JÓVENES DE CAJEME A TRAMITAR CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR

El Ayuntamiento de Cajeme en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), exhorta a los jóvenes nacidos en 1999 y años anteriores a tramitar cuanto antes su cartilla del Servicio Militar Nacional, dando cumplimiento con ello a la Ley de la materia.

Miguel Ángel Armenta Reyes, coordinador de la Junta Municipal de Reclutamiento (JMR) indicó que el próximo 29 del presente mes concluye el periodo para recepción de documentos y trámite de cartillas, por lo que instó a los interesados a acudir personalmente de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, a la oficina ubicada en la planta baja del edificio de Seguridad Pública de calle 300 y Jalisco, a realizar dicho procedimiento.

Para ello, deben llevar documentos como acta de nacimiento original, constancia de estudios o certificado original, recibo de agua o energía eléctrica para comprobar domicilio, CURP y credencial de elector, dijo el funcionario.

Asimismo, deben llevar cuatro fotografías de estudio tamaño credencial no instantáneas, de frente (color o blanco y negro), en papel mate, con cabello y patillas cortas, frente libre, sin barba, lentes, aretes ni cadenas, sin gorra y con camisa sin logotipos, mencionó Armenta Reyes.

Quienes tramiten su cartilla no deben haberlo hecho antes, y en caso de tratarse de jóvenes originarios de otro estado o municipio, deberán presentar carta de no registro de cartilla militar, aclaró.

Para mayor información, pueden llamar al 410 06 00 ó al 118 de un celular Telcel (gratuito), extensión 3480.