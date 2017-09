¡En Cajeme dejan fuera de la jugada a Armando Alcalá no será diputado local, Andrés Rico, Denisse Navarro y Juan Leyva serán los buenos!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Por considerar el PRI estatal que Armado Alcalá no da el ancho y no tiene las tablas políticas para llegar a una diputación local al parecer ya quedo fuera de la jugada para el 2018 en Cajeme a pesar de ser compadre e incondicional del “Tino” Félix quedara fuera, de eso no tengan duda, ya en el PRI estatal filtraron la información de que o nomas nones con él.

Y es que no es por jorobar en contra del tal Armando Alcalá pero dicen las malas lenguas en Cajeme que no sirve para nada, no tiene poder nunca soluciona nada, muchos se atreven a decir que esta de puro parapeto, hay muchos hasta agarran cura y le dicen el Gerente del “Tino” Félix, pues pobre Armando Alcalá tuvo la gran oportunidad de oro para crecer políticamente pero jugo mal creyendo que su compadre “Tino” lo iba favorecer siempre y que siempre tendría la varita mágica política para decidir por él, pero al parecer eso se acabó.

Y lógico que el “Tino” Félix primero buscara acomodarse él y dejar a su compadre para lo último y si es que él se acomoda porque ha como vienen las cosas para Cajeme y Sonora para el PRI Dios los agarre confesados a muchos, así las cosas amigos lectores Armado Alcalá quedara fuera de la jugada política y podría ser su debut y despedida en la política y puestos públicos, pues desaprovecho esa gran oportunidad de congratularse, hacer amigos, ayudar a la gente, motivar a los electores pero como siempre se echan la cola al hombro creyendo siempre que su padrino político las podrá siempre y miren las consecuencias.

Y lo peor para Armando dicen que hasta con varios medios de comunicación está mal, los ignora, no los atiende, menos ayudar a que les paguen, a lo contrario dicen que hasta cínico es, dicen que cuando ve algún reportero o director de algún medio que se dirige hacia él para cobrarle, dicen que se ufana diciendo ahí viene este ca!&$&on a estar chin$&$&do, bueno eso dicen a lo mejor tendrá razón este pobre politiquito, no sabía lo que era lidiar a la prensa y ser tolerante y paciente y eso lo hace enojar cuando le cobran.

Pero así son cuando están en el puesto y cuando están fuera andan dando lastima, y si no al tiempo amigos lectores.