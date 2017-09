Politica Regional

El regidor de Movimiento Ciudadano, Jorge Russo Salido, en una especie de derecho de réplica, nos dijo que la gran mayoria de los militantes panistas son sus amigos, que jamás ha tenido problemas con nadie y que nunca ha mandado “golpearlos” en columnas que escriben amigos suyos… “Mis respetos para todos, sobre todo para Chuy Félix”, nos dijo delante del regidor priista Rolando Cruz Morales…. Y en cuanto a una posible alianza o coalición con el PAN y el PRD como se acaba de sellar a nivel nacional, Russo Salido dice que aunque eso compete autorizar al comité estatal y nacional, él en lo particular es de la idea de ir aqui por la Alcaldia de Cajeme en alianza o coalición, sobre todo con el PAN… Por amplia mayoria, el Cabildo en pleno aceptó ayer en Sesión Ordinaria el cambio de la sesión solemne, del teatro del Itson a la sala del Cabildo a fin de reducir gastos… Presentan amparos contra la comisión anticorrupción; Canaco apoya… El Lic. Norberto Corral Valdez, informa sobre su proyecto politico de buscar la candidatura al Distrito XVII por el PAN!

Aunque fueron dos los puntos principales de la sesión ordinaria y la extraordinaria del Cabildo de Cajeme ayer tarde, la regidora morenista Gabriela Martinez le sacó jugo o raja a sus participaciones sin que los dos puntos de la sesión, el documento del II Informe de Gobierno y el cambio de lugar del mismo informe, tuvieran algo que ver con sus dardos venenosos que se aventaba sin ton ni son.

La que también hizo acto de presencia y procedente de su lugar de residencia y trabajo, Tijuana, fue la regidora por Movimiento Ciudadano, Geovana Alicia López Cedano, quien nunca pide la palabra ni para dar los buenos dias –cuando las sesiones son en la mañana– o las buenas tardes cuando son P.M. (Pasado Meridiano), y no es que sus jefes de bancada de ahi en el Cabildo le prohiban hablar o les pida permiso, es que nomás no le gusta intervenir.

Ahi mismo, poquito antes de que la sesión ordinaria empezara –la 1:15 pm–, precisamente nos aborda el regidor de M.C., Jorge Russo Salido, para, en una especie de derecho de réplica, decirnos o aclararnos, que la gran mayoria de los militantes panistas son sus amigos, que jamás ha tenido problemas con nadie y que nunca ha mandado “golpearlos” en columnas que escriben amigos suyos.

“Mis respetos para todos, sobre todo para Chuy Félix”, nos dijo Russo Salido delante del regidor priista Rolando Cruz Morales.

Y en cuanto a una posible alianza o coalición con el PAN y el PRD como se acaba de sellar a nivel nacional, Russo Salido nos dijo que aunque eso compete autorizar al comité estatal y nacional, él en lo particular es de la idea de ir aqui por la Alcaldia de Cajeme en alianza o coalición, sobre todo con el PAN, y que entre todos se eliga al candidato.

Claro, Jorge desearia que fuera su amigo Gustavo Almada Bórquez, y en mas de la sesión del Cabildo, el panista Joaquin Armendáriz, nos dijo que están a la espera de que el Congreso Local para que a las sesiones de Cabildo se autoricen entregar los puntos a tratar minimo cinco dias antes de las mismas.

Regresando a los dos puntos centrales de la susodicha sesión de ayer lunes, por amplia mayoria los regidores de todos los partidos aceptaron el cambio de la sesion solemne, del teatro del Itson a la sala del Cabildo, ello a fin de reducir los gastos.

Por ahi mismo por rumbos de Palacio Municipal, nos confirman que el alcalde Faustino Félix Chávez, paró en seco a su directora municipal de Desarrollo Social, Dennise Navarro Salas, prohibiéndole suspender el volanteo de los servicios y programas social que presta la dependencia.

Para nadie era un secreto a vocez, que esa acción de Dennise Navarro era para una especie de buscar posicionarse electoralmente rumbo a una de las tres candidaturas al Congreso Local o de perdis la del VI Distrito para irse al Congreso de la Unión.

Ah, el propio Contralor Municipal, Fernando González, la semana pasada, a pregunta expresa del columnista, nos habia dicho que uno de esos volantes de la Dennise habia sido entregado en su casa y en el resto del sector urbano donde vive, indicando que este asunto lo vio con el Alcalde para ver si habia alguna irregularidad por estarse ya a un paso de las campañas.

Por cierto, pero por el lado de los alibazules, el Lic. Norberto Corral Valdez, informa sobre su proyecto politico de buscar la candidatura al Distrito XVII, informando que es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle, que es licenciado en comercio internacional, que cuenta con una maestria en eduación por el IFODES.

Además, Norberto fue presidente del Mercajeme, sabiéndose que en la casa azul de la Colima casi con 200, se escucha que muchos lideres y personajes están dispuestos a apoyarlo, siendo un hombre que se sensibiliza con los que menos tienen por venir de abajo.

Finalmente, la Canaco-Obregón respalda los amparos interpuestos contra las irregularidades detectadas en el proceso para designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, afirmó Julio César Pablos Ruiz. Se busca transparentar dicho proceso pues no fue justa la selección que dejó fuera a varios aspirantes a integrar dicho consejo, señaló el vicepresidente de Canaco.

Son dos amparos interpuestos por Javier Robles, uno, y el segundo por Rosendo Arrayales y Alfonso López. Ellos y el empresario cajemense Irving Rivera participaron como aspirantes a integrar dicho Comité y pese a que obtuvieron buena calificación al ser evaluados fueron “bajados” de manera explícita por Marco Antonio Andrade Aguirre, coordinador de la Comisión de Selección del CPC.