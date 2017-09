Marea Brava

* POR LA ESTAFA MAESTRA DEL MALORO ACOSTA, este debe separarse del cargo como Presidente Municipal de Hermosillo para enfrentar su responsabilidad ante la instancia correspondiente de las autoridades de la federación, por lo que se le señalan varios millones de pesos desviados a particulares. Esto lo piden diputados del Movimiento Ciudadano de Sonora, pues no está cerrado su expediente ante las autoridades y debe pagar por esta estafa cometida contra los mexicanos. Los Diputados priistas del Congreso del Estado, deberán fijar su postura sobre este delito que se le imputa desde el centro del país, por grandes periodistas que se dedican a la investigación política, económica y social, contra quienes manejan el destino de nuestros recursos………………

* EL PRI es un buen partido como todos los demás. Lo malo de este partido, son quienes están al frente de la militancia, tal es el caso de Andrés Rico Pérez y Lourdes Pórtela Peñuñuri, quienes abusan de su posición para acarrear agua su molino. Utilizan de una manera humillante a varias líderes sociales en favor de sus candidatos y cuando logran el objetivo, ni adiós les dicen, mucho menos trabajo les brindan, porque estas posiciones son para los juniors de la zona norte, a quienes les brindan sueldos por arriba de sus capacidades y aquí es donde aprovechan este par de oportunistas, para lograr jugosos contratos con el municipio, porque ambos dos, son proveedores desde hace años y cobran lo que ellos quieren y sin trabajar… ¡por favor!…………………………..

YO NUNCA ENTENDERE A los esposos que hacen lo que sea por estacionar el carro lo más cerca ´posible de la entrada de Tesorería municipal, para levantar a sus esposas a su hora de salida (tres de la tarde) estorbando en doble fila por calle Sinaloa, sin que una sola patrulla les diga nada. Hay que entender que no son niñas de Kínder sus esposas, son adultos mayores y como tal, no deben poner en riesgo un accidente por su fatal imprudencia.

Déjenme decirles que ya en varias ocasiones se han suscitado accidentes por fuera de tesorería municipal y el Departamento de Transito no hace nada por remediar esta tolerancia y abuso de poder… ¿Señor Comandante, no puede hacer nada, o tiene compromisos con los empleados del Ayuntamiento?…………………..

POCO A POCO se han ido acercando la ciudadanía cajemense al centro de acopio que se instaló frente a Palacio Municipal, para apoyar a nuestros hermanos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, gracias al llamado que realizó la primera dama Ena Olea de Félix, Presidenta del Voluntaria do DIF-Cajeme. BUENA LABOR………………… SI TODOS PIDEN, PORQUE YO NO?…

La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui S. A. de C.V., también buscará las herramientas que se requieren para impulsar como Regidor a un periodista, de los tantos con que cuenta esta asociación, ello a través de acuerdos con los titulares de los diversos partidos políticos que ya preparan sus regimientos para el próximo proceso electoral de este 2018. Esperemos y alguno de los partidos nos brinde esa oportunidad, pues ya necesitamos tener un representante dentro del cuerpo colegiado de regidores de la comuna cajemense. A VER QUE PASA?…………………

PURAS BURRADAS DICE LA KIKI DIAZ BROWN. Ahora propone Buro de Crédito para varones incumplidos con sus obligaciones del hogar y los hijos. Que nadie le ha dicho que ya existe una ley de pensión alimenticia a favor de los hijos?… ¿Quién será su asesor?… NO CREO SEA EL COMINO?. Este hombre folklórico, es más vivo que tres asesores del Congreso del Estado. Espero y le corrijan este error. Ahora me doy cuenta porque sus compañeros de estudios universitarios se expresan mal de esta Diputada del PRI… CADA QUIEN……………..

ESTA ES LA PEOR PESADILLA DE MALORO ACOSTA………….. El Coordinador de Regidores del H. Ayuntamiento de Cajeme, Lic. Cristóbal Blancas Virgen, se quedó con las tortas y boletos que iba a repartir entre los regidores para desayunar el día del Segundo Informe del Presidente Municipal Faustino Félix Chávez. Creo tendrá problemas administrativos por no repartir lo acordado entre sus representados. ES COME SOLO COMO TODOS…………………….

CONVOCA A CONFERENCIA DE PRENSA EL Prof. Heriberto García Leyva en el café café el día de hoy en punto de las 10 de la mañana para hacer una denuncia pública contra el titular de Procuraduría Agraria Raúl Acosta Tapia, ya que presume existen supuestas irregularidades administrativas contra este servidor público……… VEREMOS QUE ARROJA LA MAREA BRAVA……

EL PRI es un buen partido como todos los demás. Lo mal de un partido, son quienes están al frente de la militancia, tal es el caso de Andrés Rico Pérez y Lourdes Pórtela Peñuñuri, quienes abusan de su posición para acarrear agua su molino. Utilizan de una manera humillante a varias líderes sociales en favor de sus candidatos y cuando logran el objetivo, ni adiós les dicen, mucho menos trabajo les brindan, porque estas posiciones son para los Juniors de la zona norte, a quienes les brindan sueldos por arriba de sus capacidades y aquí es donde aprovechan este par de oportunistas, para lograr jugosos contratos con el municipio, porque ambos dos, son proveedores desde hace años y cobran lo que ellos quieren y sin trabajar… ¡por favor!………………………….. SE LES INFORMA a todos los usuarios de Oomapas de Cajeme, que ya quedó restablecida la línea 073 de este organismo. Ya pueden hacer llamadas tanto de celular como de teléfonos fijos, estamos a la orden para ofrecerles un mejor servicio……………….

