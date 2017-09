¡En Sonora ordena la gobernadora correr a trabajadores de confianza, temporales, de honorarios y fusionar dependencias, reducir la nomina el objetivo: Natalia Rivera!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- Como bomba de agua helada les cayo la noticia a muchísimos sonorenses que todavía trabajan en el gobierno del estado, pues la señorona gobernadora del estado a ordenado ya tajantemente reducir la nomina de pago del estado a como de lugar y para ello instruyo a su jefa de la oficina Doña Natalia Rivera que inmediatamente implemente un operativo urgente y corra todos los trabajadores de confianza así como a los temporales y hasta los de honorarios, y no conforme con eso la Señora gobernadora ordeno fusionar algunas dependencias donde sin duda también saldrán sobrando muchísimos trabajadores del estado, que también se podrían quedar sin trabajo dentro de poco.

Así las cosas en Sonora ya no haya que hacer la gobernadora, al parecer no le están dando resultado sus compromisos que hizo en campaña y no les esta cumpliendo, a lo contrario estará dejando una gran estela de tristeza y confusión entre muchos sonorenses que creyeron en ella la apoyaron y ahora se quedaran sin trabajo y sin el sustento de sus familias.

Así las cosas amigos lectores ordena Doña Claudia recortes parejos en Sonora, correr gente y fusionar dependencias es su orden tajante, y aleguenle ella es la que tiene todo el poder del mundo en Sonora y por eso hace y deshace a su antojo, pues pobres todas aquellas familias que se quedaran sin el sustento y sin trabajo en Sonora.

Que mala onda que la gobernadora haya escogido ese camino, el mas fácil, el dañar el patrimonio de muchos que trabajaban en el gobierno del estado y que se tendrán que ir y quedarse sin trabajo, por así convenir a los intereses del actual gobierno del estado, no se preocupen despedidos, no hay mal que dure 6 años y ya van dos.

Dios es muy grande y no a de faltar quien les de trabajo, y tambien sabra castigar a quien se lo

merece, así es casi siempre la justicia divina porque la justicia legal nomas la manejan los que tienen el poder y esa pues es mas difícil aunque a veces llega, y si no miren al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés donde esta, bueno esperemos cualquiera de las dos, y si no al tiempo amigos lectores.