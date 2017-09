Marea Brava

* La Regidora Gabriela Martínez del partido MORENA, solicitó la renuncia del Secretario de Seguridad Pública Municipal Antonio Gutiérrez Lugo, petición que fue rechazada por el Presidente Municipal, Faustino Félix Chávez, pues el trabajo constante con las diversas organizaciones sociales que ha realizado, le ha dado frutos y reconocimientos por su destacado trabajo al frente de Seguridad Publica en prevención del delito…………..

* Ya está en el ojo del huracán por investigación el programa PROSPERA, que administra la Secretaría de Salud estatal por convenio con la federación; Se le suma a estas dependencias en apuros con la transparencia y rendición de cuentas el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado, donde también hace aires por manejos anormales de los recursos del erario federal… ¡CUIDADO!. En el gasto irregular se encuentra Navojoa, Cajeme y Hermosillo………………….

EN SESION ORDINARIA PUBLICA DE CABILDO, celebrada en día de ayer en sala de cabildo, los Regidores del Partido Acción Nacional PAN, Movimiento Ciudadano MC y el partido Morena, rechazaron el segundo informe de gobierno de la actual administración que encabeza el Lic. Faustino Félix Chávez, discusión en la que todos los 21 integrantes de cabildo tuvieron su participación de análisis y discusión de debate de ideas para su aprobación, asunto que fue avalado al final por mayoría de regidores priistas…… ASI LAS COSAS. También la Regidora Gabriela Martínez del partido MORENA, solicitó la renuncia del Secretaria de Seguridad Pública Municipal Antonio Gutiérrez Lugo, petición que fue rechazada por el Presidente Municipal, pues el trabajo constante con las diversas organizaciones sociales, ha dado frutos y reconocimientos por su destacado trabajo al frente de Seguridad Publica……………….

DEJENME DECIRLES QUE EN ASUNTOS GENERALES, la Regidora Sandra Luz Montes de Oca del Partido Acción Nacional, pide que los números de obras municipales del ex Alcalde de Cajeme, Ing. Rogelio Díaz Brown aparezca en la plataforma de transparencia, pues argumenta que hay muchas dudas administrativas que dejó sin aclarar y misteriosamente, todavía no aparecen en la página de transparencia, la cual dijo solicitó desde hace más de dos meses y nada… ¿Qué estarán tapando?, ¿Sera error de dedo?, por lo pronto ya se tocó el tema y habrá de dar respuesta a tal petición…………… La Fiscalización de Obra Pública que ha estado realizando en funciones la Auditoría Superior de la Federación ya detectó posibles actos de corrupción durante el ejercicio fiscal 2016 en dependencias y entidades de la administración estatal… Ya está en el ojo del huracán por investigación el programa PROSPERA, que administra la Secretaría de Salud estatal por convenio con la federación; Se le suma a estas dependencias en apuros con la transparencia y rendición de cuentas el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado, donde también hace aires por manejos anormales de los recursos del erario federal… ¡CUIDADO!. En el gasto irregular se encuentra Navojoa, Cajeme y Hermosillo, la capital; Todo indica que los alcaldes de estas municipalidades hicieron –o están haciendo- lo que les viene en gana con los millonarios recursos federales transferidos desde los ramos 23, 28 y 33 de la tesorería nacional… AQUÍ PUEDE HABER PROBLEMAS por actos de corrupción en contra de algunos alcaldes del sur del estado………. VEREMOS QUE PASARA… Pero lo que sí es malo, es el café que pusieron en la sesión de cabildo ayer, por parte de nuestro amigo-colega Cristóbal Blancas Virgen. Este tenía un sabor pésimo, como que lo quiso hacer rendir por la falta de presupuesto, pues no hay que olvidar que el Ayuntamiento está en crisis graves y por eso pienso le salió mal su café…………….. MEJOR QUE YA NO PONGA…….

