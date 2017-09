Detecta Auditoría Superior irregularidades en gasto federalizado de Sonora-2016

Algo huele mal en el manejo de los dineros que la Federación transfiere al Estado y Municipio para obras, acciones o programas sociales y la Auditoría Superior de la Federación ya detectó posibles actos de corrupción durante el ejercicio fiscal 2016 en dependencias y entidades de la administración estatal. Mientras Sonora se niega a desaparecer del mapa de la corrupción gubernamental, desde la administración en capilla por la ASF celebran con fastuosidad que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, haya obtenido “por segundo año consecutivo el galardón de la honestidad” como reconocimiento por incentivar y fortalecer prácticas de gobierno abierto, que promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, según dicen los organizadores del premio.

La euforia triunfalista por el primer lugar en el “certamen de transparencia” que, dicen, se ha ganado a pulso la administración estatal, ha de durar poco, como poco duró la monserga de la ASF para deshilvanar una probable red de corrupción que envuelve la obra de construcción de la presa Bicentenario, en aguas del Río Mayo, tal y como lo demuestra la auditoría realizada sobre el ejercicio del gasto federalizado del 2016 para ese rubro.

También está bajo investigación por irregularidades financieras el programa PROSPERA, que administra la Secretaría de Salud estatal por convenio con la federación; Se le suma a estas dependencias en apuros con la transparencia y rendición de cuentas el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado, donde también hace aire por manejos raros de los dineros del erario federal.

Pronto, seguramente se sumarán a la lista de auditados otras entidades de la administración que encabeza Claudia Pavlovich Arellano que han ejercido recursos participables dentro del convenio de coordinación fiscal federalista de forma poco clara, que ya provocó el enojo de la cámara baja del Congreso de la Unión y, quizás, la reacción desde Los Pinos, se note pronto. A saber, de qué forma.

En vía de mientras, la mano pesada del parlamento federal se deja sentir en Sonora y los sabuesos de su órgano fiscalizador escudriñan sobre burdas irregularidades en el gasto federalizado del 2016 de los ayuntamientos de Navojoa, Cajeme y Hermosillo, la capital; Todo indica que los alcaldes de estas municipalidades hicieron –o están haciendo- lo que les viene en gana con los millonarios recursos federales transferidos desde los ramos 23, 28 y 33 de la tesorería nacional.

Funcionarios estatales en capilla

Lo encontrado en las auditorías no es para aplaudir ni para el borrón y cuenta nueva y sin más, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tuvo más remedio que aplicar el estado de derecho; de entrada, recomienda a la Secretaría de la Función Pública iniciar un procedimiento administrativo y, de ser necesario, penal, en contra de funcionarios del gobierno del estado de Sonora que habrían incurrido en actos y omisiones sobre el cabal cumplimiento financiero del gasto federalizado correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Un informe preliminar remitido por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez a la Cámara de Diputados federal al que DP tuvo acceso, se indica que de un total de mil 836 auditorías sobre el gasto público federal ejercido por entidades federativas y ayuntamientos, Sonora registró serias anomalías sobre el gasto federalizado en al menos cinco casos.

Las entidades y componentes fiscalizados con procedimiento administrativo iniciado son el programa PROSPERA, componente del sector salud federal administrado por convenio por la administración estatal; El Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora y los recursos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento, La Secretaría de Salud y los recursos por transferencias del Acuerdo de Coordinación Fiscal.

También está sometida a investigación fiscal la obra de construcción de la presa Bicentenario en aguas del río Mayo por presuntas irregularidades en la aplicación de los recursos canalizados por la actual administración estatal.

Esta obra continuó su segunda etapa al inicio del actual régimen y desde ahí se han canalizado recursos de los presupuestos 2016 y 2017 por el orden de los 400 millones de pesos provenientes de fondos participables federación-estado, luego de permanecer caso un par de años suspendidas las subvenciones por decisión de la anterior administración.

En todos los casos citados, la ASF detectó inconsistencias en el manejo financiero de al menos cinco entidades de la administración estatal que no lograron salir bien libradas durante las auditorías. Estas fueron -y son- aplicadas en otras dependencias y organismos a efecto de verificar el buen ejercicio de su gasto federalizado, lo cual, evidentemente resultó a la inversa.

Las indagatorias establecieron los siguientes parámetros para auditar al gobierno de Sonora respecto del ejercicio del gasto participable: El grado de Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño (CFD); Desempeño (D), Inversiones Físicas en Obras (IF) y la Evaluación de Políticas Públicas (EPP); sobre esos parámetros de medición fue como dictaron resoluciones y recomendaciones por parte del ASF, no del todo positivas, por cierto.

Faustino Félix, El Maloro y Silva Vela, ¿al cadalso?

La ASF también incluyó la ruta del dinero federal por los ayuntamientos de Sonora y, para no variar, se dio cuenta que las administraciones municipales de la capital sonorense, Cajeme y Navojoa registraban en serias irregularidades por incumplimiento garrafal de la disciplina fiscal y financiera, pero sobre todo, en el desempeño de su gasto público federalizado.

Los tres municipios, a saber, de los más importantes de Sonora, no lograron demostrar ante la ASF el buen uso y manejo de los recursos que la tesorería central le participa en la Ley de Ingresos de cada año.

En particular hay extraños manejos en fondos federales transferidos a esos ayuntamientos de los ramos 23, 33 y 28, relativos a aportaciones, subsidios, transferencias y programas sociales o de inversión productiva que para el caso, tiene la tesorería de la federación.

En la administración estatal, la entidad fiscalizadora del parlamento federal, detectó inconsistencias en el cumplimiento financiero del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora y observada la gravedad de estas, emitió dos recomendaciones, una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y tres Pliegos de Observaciones.

Será el Órgano de Control Interno del Instituto de Infraestructura Educativa tiene la responsabilidad y obligación legal de acompañar a la instancia auditada al cabal cumplimiento de los enunciados de la ASG

Asimismo, las otras instancias sujetas a investigación sobre el manejo del gasto federalizado deberán observar a cabalidad las recomendaciones y advertencias sobre deficiencias detectadas en su gasto federalizado.

De no ser así, el máximo órgano de control de Sonora, esto es, la Secretaría de la Contraloría, es quien debe apresurar el procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades y, en su momento y de resultar legal mente procedente, tiene facultades para radicar una denuncia por querella ante la PGR para deslindar responsabilidades sobre servidores públicos que hubieren incurrido en un acto en contra del patrimonio de la federación desde el seno mismo de la administración estatal.

La ASF aclara en su informe que, en cumplimiento a la ley y normatividad que rige su quehacer fiscalizador, su investidura carece de facultades para emitir juicios adelantados sobre un un eventual daño patrimonial al erario o, bien, una probable distracción de recursos públicos federales por parte de servidores públicos del gobierno del estado de Sonora.

“En lo tocante a las denuncias de hecho y en lo correspondiente a la Cuenta Pública 2016, estas acciones se presentarán, en su caso, en cualquier momento, cuando se cuente con los elementos necesarios para tal efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El titular de la ASF ha dicho que cualquier acto de corrupción detectado y comprobado sobre el ejercicio presupuestal del 2016 habrá de ser investigado, perseguido y sancionado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de los Servidores Públicos de la entidad auditada, virtud a que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tomo vigencia el pasado mes de julio y carece de aplicación retroactiva.

Otorgan a Sonora Premio a la Innovación en Transparencia 2017

Por segundo año consecutivo, Sonora ganó el Premio a la Innovación en Transparencia, al obtener en la edición 2017 el primer lugar en categoría estatal con el Sistema de Selección Aleatoria de Sustentantes.

Se trata de un software de selección aleatoria creado por científicos y académicos de la Universidad de Sonora, mediante el cual se eligió, de manera imparcial y transparente, a los sustentantes que participaron en la Evaluación del Desempeño Docente 2017.

En su primer año de administración, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano obtuvo el galardón por incentivar y fortalecer prácticas de gobierno abierto que promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas con el portal Tuobra.mx.

Este año, segundo de su administración, de un total de 99 trabajos presentados por instituciones gubernamentales de los tres niveles, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, personas físicas, sindicatos y partidos políticos, se eligieron nueve ganadores, uno de ellos Sonora.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dijo que este reconocimiento refleja el compromiso de su gobierno y funcionarios y obliga a seguir redoblando esfuerzos para seguir por esa misma ruta.

Recordó que la transparencia es un compromiso que asumió al inicio de su administración y sobre esa base seguirá trabajando en los siguientes años, innovando en métodos para transparentar el ejercicio de gobierno a los sonorenses.

El certamen es convocado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El Sistema de Selección Aleatoria de Sustentantes de la Secretaría de Educación y Cultura se puso en marcha el pasado 17 de mayo, convirtiendo a Sonora en la única entidad en el país en elegir de manera imparcial y transparente a las maestras y maestros que presentaron la Evaluación del Desempeño Docente 2017.

Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, subrayó que es un logro del magisterio sonorense y la administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al impulsar la transparencia y objetividad en un proceso de gran relevancia derivado de la Reforma Educativa.

“Los maestros y maestras fueron seleccionados, en un evento público y ante la el Consejero Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero”, comentó.

Recordó que, en conjunto con las secciones 28 y 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se dio a conocer el proceso de insaculación con apoyo científico, metodológico y técnico, con el objetivo de propiciar un mecanismo transparente para definir a los dos mil 770 docentes que presentaron la Evaluación del Desempeño en educación básica 2017.

Además reconoció que en el magisterio sonorense se tiene a un gran aliado, lo que permitió pasar de la adversidad a convertirse en una referencia en el sistema educativo a nivel nacional.

Tomado de http://www.dossierpolitico.com