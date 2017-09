¡Que vergüenza para Sonora, el fiscal especial para delitos electorales en el estado trae los expedientes en la cajuela de su carro Claudia no tiene dinero para ponerle oficinas, es el colmo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y como le hemos venido comentando amigos lectores, las cosas al parecer van de mal en peor para Sonora, cada vez estamos peor que cuando el panista Guillermo Padrés gobernaba Sonora, pues las cosas no han cambiado nada a dos años de que la señora Doña Claudia Pavlovich tomara las riendas del estado con su nuevo PRI.

Todo parece indicar que vamos como los cangrejos para atrás, fíjense amigos lectores es el colmo de los colmos lo que esta pasando en Sonora, el recién nombrado fiscal especial para los delitos electorales en Sonora no tiene oficinas, la fiscalia anda de ambulante al grado de que todos los expedientes el señor Pedro Pablo Chirinos los trae en la cajuela de su carro, y así sus funcionarios de esa tan necesitada dependencia en Sonora.

L verdad que vergüenza para los sonorenses que eso este pasando a estas alturas en Sonora donde su gobernadora se da golpes de pecho que todo va muy bien en su estado y que hemos mejorado en Sonora, la verdad no vemos donde, sus allegados, sus amigos son los que a lo mejor si han mejorado, pero el estado no anda muy bien eso dicen los que saben mas de esto y ahí están las pruebas, dependencias importantisimas en Sonora no tienen oficinas, ¿Eso es mejorar?, y si no al tiempo amigos lectores.