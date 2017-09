¡Abel Murrieta sera el próximo alcalde de Cajeme, y dicen auditara al “Tino” y a Rogelio aguas, para saber donde quedo tanto dinero perdido!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Definitivamente que los revanchismos políticos no se acabaran nunca y los rencores menos, así se podría dar en Cajeme en las próximas elecciones del 2018 en caso de que el actual diputado federal por Cajeme el Lic. Abel Murrieta llegue a la presidencia municipal que según dicen los que conocen mas de esto de la política arreglada él sera el bueno por reacomodos priistas internos y por así convenir a los intereses de todos los actores políticos que actualmente se acomodan para el 2018.

El asunto se tornara mas grave aun en Cajeme porque dicen que por ahí ya sentencio el Lic. Murrieta que de llegar a la presidencia municipal de Cajeme lo primero que hará es auditar e irse a fondo para revisar todo de los dos trienios pasados, el de Rogelio Díaz Brown y del “Tino” Félix, y no anda muy equivocado el Lic. Murrieta el sabe que podrían estos dos juniors aprovechándose del padrinazgo y del poder haber hecho mal uso de los recursos públicos en Cajeme y ahí podrían salir a relucir varias ratas caseras que tanto daño le han hecho al pueblo de Cajeme.

Pues ojala y llegue Abel a la alcaldía y meta al bote a todos los ratas que hicieron mal uso de los dineros públicos porque ya basta de que se estén llenado los bolsillos con dinero del pueblo, y lo peor son cínicos desvergonzados y mala pagas, ¿Verdad “Tino”?, ¿Verdad Armando Alcala?, lo bueno que a cada santo se le llega su función tarde o temprano, y si no al

tiempo amigos lectores.