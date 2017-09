Ayudan policías municipales a niño extraviado

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) localizaron esta mañana a un a un niño de cinco años de edad que se había extravió al salir de su casa en la Libertad, mientras su madre hacía el desayuno.

El menor fue localizado a las 07:30 horas en la calle Flavio Bórquez y Otancahui, en la colonia Prados de la Laguna, después de que fuera reportado por una maestra que lo vio cuando intentaba cruzar dichas rúas, poniendo en riesgo su integridad ante la posibilidad de ser atropellado por un vehículo.

Los oficiales Roberto Avila Duran y Francisco Nieto, de la Central Uno, fueron los que acudieron al llamado y al preguntarle al niño Edgar Alejandro que si donde vivía les dijo que no sabía, que había salido de su casa y su mamá no se había dado cuenta de ello.

De inmediato, los elementos preventivos iniciaron la investigación que los llevó hasta la colonia Libertad donde ubicaron la vivienda por la calle Aguanaval.

Al entrevistar a la madre del niño manifestó que no se había percatado de que su hijo salió de la casa, ya que en esos momentos se encontraba haciendo el desayuno.

El menor fue entregado a la señora, quien agradeció la labor, la atención y cuidado que tuvieron los agentes Roberto Avila Duran y Francisco Nieto hacía el pequeño Edgar Alejandro.