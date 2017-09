¡En Sonora grupos políticos y empresarios de poder romperán con la gobernadora en los próximos días, se desgranara la mazorca!

Por Jose “Pepe” Alvarado

De veras que así es la política, si no encuentras eco y apoyo en tu actual gobierno pues por lógica de se deduce “Negocio que no deja hay que dejarlo”, así le pasara a la gobernadora de

Sonora en los próximos días cuando poderosos políticos y empresarios de renombre la abandonen y rompan con ella politicamente y partidariamente.

Se sabe de muy buenas fuentes que el poderoso “Yaqui Power” en Cajeme ya no anda muy bien con la “Gober”, pues al grado de que Ricardo Bours y su “Yaqui Power” ya están rompiendo con la “Gober”, como es el caso de Abel Murrieta diputado federal entre otros que ya pronto harán publico también su gran inconformidad con la manera tan visceral que administra el gobierno del estado al PRI estatal entre otros.

Estamos seguros que llegados los tiempos electorales si no le dan a Ricardo Bours y a su “Yaqui Power” las concesiones y posiciones políticas que el pide mandara por un tubo a la gobernadora y a su PRI estatal, y por ende pone en riesgo todas las candidaturas del PRI en el sur de Sonora y en todo el estado.

Acuerdense que Ricardo ya hizo perder un candidato a la alcaldia de Cajeme dos veces al “Neto” Vargas y también hizo perder un candidato a la gubernatura de Sonora al “Vaquero” Alfonso Elias Serrano, con ese precedente aguas gobernadora, si se pelea usted con el poderoso jefe del “Yaqui Power” Don Ricardo Bours Castelo.

Y por si esto fuera poco en el Norte también el poderoso “Agua Prieta Power” que comandan los Teran Villalobos andan presionando mucho a la gobernadora y su PRI estatal, al grado de que si no les dan las candidaturas en el 2018 en Agua Prieta y alrededores al “Mijito” Teran, a su hija o a su señora Doña Irma Villalobos de Teran, ellos ya amenazaron con volver hacer perder al PRI como en las elecciones pasadas que prefirieron que ganara el PAN y apoyaron con todo al actual alcalde panista, al cajemense radicado en Agua Prieta el dueño de la Palapa “Rugus” de mariscos Héctor Ruvalcaba, por cierto cuñado de mi amigo Don Ocar Llanes acuicultor de Cajeme.

El asunto es que ya nadie se quiere dejar que le pisoteen y pasen por arriba de ti, y te impongan candidatos afines a ellos, compadres, tíos, amigos, etc,etc, etc.

Por eso ya muchos grupos de poder en Sonora andan enojados con la gobernadora.

Y sino los escucha y le da sus posiciones políticas por empecinarse en poner a sus allegados e incondicionales habrá desbandada de priistas en el 2018, muchos se irán a otros partidos y otros serán independientes como Eduardo Bours y el “Guaty” Iberri le buscaran ser senadores por Sonora independientes, y eso le quitaría muchísimos votos al PRI porque el ex gobernador de Sonora es priista y el “Guaty” Iberri ex alcalde de Hermosillo también es priista seria una gran debacle para el PRI entre otros que nomas están esperando que Claudia se empecine con sus mismos allegados en el 2018 para abandonarla y dejarla sola, y si no al tiempo amigos lectores.