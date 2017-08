Marea Brava

* NO HAY CONDICIONES para acercar a la gente y participar en favor del PRI POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Así no se puede lograr un triunfo electoral y menos con la división que existe entre la misma gente, pues hay priistas que patean el pesebre porque ya les dijeron que en este procesos no será su tiempo y estos ya empezaron a criticar los malos manejos administrativos de los estados y de los municipios en sus diferentes facetas de trabajo porque se les negó su participación como aspirantes a un puesto de elección popular… ASI NO SE LOGRA UN TRIUNFO ELECTORAL

NOS LLEGA INFORMACION ALARMANTE. Déjenme decirles que a partir de ayer, hay nuevas reglas de comunicación. Todas las llamadas serán grabadas. Se graban todos los registros de llamadas telefónicas. Se graban todos los mensajes y llamadas de Whatsapp, se monitorea Twitter, Facebook y serán monitoreados todos los medios sociales y foros… Todos estos dispositivos están conectados a sistemas departamentales y del Gobierno de la CDMX. Hay que tener cuidado de no enviar mensajes innecesarios o con información que va en contra de leyes y moralidad. Hay que evitar decir información sensible o delicada a tus amigos y familiares… HAY QUE TENER CUIDADO. A partir de hoy hay otra forma de vigilancia en el país… !!! TODO LO QUE ESCRIBAS O HABLES PUEDE SER USADO EN TU CONTRA Y NO ES BROMA ES UNA REALIDAD!!!

NOS LLEGA INFORMACION ALARMANTE. Déjenme decirles que a partir de ayer, hay nuevas reglas de comunicación. Todas las llamadas serán grabadas. Se graban todos los registros de llamadas telefónicas. Se graban todos los mensajes y llamadas de Whatsapp, se monitorea Twitter, Facebook y serán monitoreados todos los medios sociales y foros…

Todos estos dispositivos están conectados a sistemas departamentales y del Gobierno de la CDMX. Hay que tener cuidado de no enviar mensajes innecesarios o con información que va en contra de leyes y moralidad. Hay que evitar decir información sensible o delicada a tus amigos y familiares…

HAY QUE TENER CUIDADO. A partir de hoy hay otra forma de vigilancia en el país… !!! TODO LO QUE ESCRIBAS O HABLES PUEDE SER USADO EN TU CONTRA Y NO ES BROMA ES UNA REALIDAD!!! ……….

Se dice que en la 22 Asamblea Nacional del PRI, se giró instrucciones a todos los Comités Directivos del PRI en los Estados, para que estos a su vez, inicien con las nuevas reglas para que se juegue la sucesión presidencial, y para ello, utilizarán a jóvenes de todas las universidades para que se formen cuadrillas, las cuales, tendrán el compromiso de visitar todos los domicilios de nuestra entidad, para localizar a aquellas familias que han obtenido un apoyo federal, estatal o municipal, a las cuales se les obligará a salir a votar por el candidato o candidatas que pertenezcan al PRI, o de lo contrario podrían recibir amenazas de intimidación por su negativa.

Estas prácticas ya se ven a través de las redes sociales, donde claramente se observa a personas afines al tricolor amenazando a familias que se niegan a votar por ellos en las próximas elecciones del 2018… CIERTO O FALSO, hay que estar preparados porque los actuales políticos no quieren perder el poder por el temor de que si otro logra el triunfo las consecuencias podrían ser fatales para todos a nivel Nacional…….. VEREMOS QUE PASARA……..

UNA OBSERVACION MUY ATINADA, es que si donde gobierna el PRI no se atiende a la gente como se merece, las elecciones se perderán por completo por todo el territorio Nacional. Para empezar las líderes sociales de este partido, dicen que no hay manera de como invitar a la gente de escasos recursos a participar en este próximo proceso electoral, pues se les cierran las puertas por todos partes, sin darles un descuento de apoyo en prediales, agua, multas de tránsito y pagos de contribuyente fiscal, lo cual las deja en desventaja por la falta de atención a los que menos tienen…

POR OTRA PARTE, las redes sociales matan a reconocidos artistas, deportistas y personajes de la vida política y cultural con la finalidad de desviar atención a casos más importantes que traen bastante relevancia en el país. Todos sabemos que la información que se maneja a través de este medio, llamado; redes sociales, el 80% es falso, pues diversos analistas de la comunicación, han realizado estudios entre la sociedad que maneja este tipo de comunicación, y resulta falsa o en su caso, es para tender una cortina de humo entre la sociedad y estos a su vez no presten atención a lo que verdaderamente está sucediendo en nuestro país. Esta estrategia siempre le ha dado resultados a quien las utiliza para beneficio propio……………….

