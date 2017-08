Marea Brava

* SE ESTA HACIENDO GRANDE LA BOLA DFE NIEVE… “¡Fuera Grupo México de Sonora!” manifestaron ediles de MORENA por los tres años de contaminación del RIO SONORA. Los diversos representantes populares y militantes de Morena en los diversos municipios de Sonora, se plantaron frente a las instalaciones del Congreso del Estado, lanzando consignas de advertencia por este criminal acto de empresarios poderosos que se han venido adueñando y envenenando a todo el país de México y exigieron a las autoridades estatales y federales que retiren la concesión al Grupo México, propiedad del empresario German Larrea. … ESTA ES UNA VENTA MAS DEL PRI-NACIONAL…………..

* LA SIGUE REGANDO LA COMISARIA DE COCORIT. Amenaza con demoler locales que por más de 30 años se han dedicado a la venta de las tradicionales TORTILLAS SOBAQUERAS, todo para apoyar con pinturas de pájaros en las paredes, para decir que ya es Pueblo Mágico… A Marielos López, comisaria de esta comunidad indígena, le exigen que primeramente ataque de lleno los robos domiciliarios, venta de drogas, ejecuciones y otras tantos delitos que ahí se dan cotidianamente a plena luz del día y jamás se le oye solicitando apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino que solamente se la lleva organizando bailes, Kermeses, entre otros eventos que le dejan jugosas utilidades, como es el caso de derruir los locales comerciales con tanta tradición, porque ya parece que le ofrecieron un jugoso apoyo económico de lograr este objetivo………….

Habrá deserción escolar por falta de recursos entre las familias por todo el Estado de Sonora. Esto se dará por los altos costos de inscripción en preparatorias, lo cual quiere decir que se incrementara el vandalismo, drogadicción, robo, homicidios, por las colonias populares de la ciudad, estos delitos incrementaran por tantos jóvenes que andarán por las calles de Sonora, buscando que hacer, pues trabajo no lo pueden pedir porque no hay por la falta de inversionistas que no quieren llegar a Cajeme, pues la inseguridad es tanta que nadie quiere poner en riesgo sus inversiones y se retiran a otros puntos del país, para asegurar sus patrimonios.

Cajeme no es seguro para invertir, mucho menos para vivir, dijeron empresarios en el Hotel Fiesta Inn que van de paso por la ciudad, buscando lugares tranquilos para invertir en el desarrollo empresarial, pero este municipio, dicen, no ofrece buenas expectativas para este rubro……….

La hostiria nos ha demostrado que sin importar la fuerza de un DICTADOR, tarde o temprano cae. ¿Cuál será el futuro de quienes le acompañan en las terribles atrocidades que se han cometido en contra de su propio pueblo?…

Pues esto ya no tarda en darse. En nuevo proceso electoral que se avecina por todo el país, se torna peligroso, pues luego, luego, se ve que van a querer arrebatar lo que ya no les pertenece y esto lo harán con la fuerza pública del país, estados y municipios, peligrando la seguridad de nuestras familias por la avaricia de poder de unos cuantos que quieren seguir viviendo a costillas de los impuestos del pueblo mexicano.

EL DEDAZO ESTA CANTANDO PARA TODOS LOS PRIISTAS, y claro que hay inconformidad, pero se dice que a cada quien le darán lo que le toca y de paso que se esperen para una segunda ronda de posiciones económicas que habrá para todos, pero, si logran ganar las elecciones presidenciales. Les imponen a uno que jamás ha militado en el PRI y esto para mi es una burla restregada en propia cara de los militantes de hueso colorado que andan buscando una oportunidad para participar en este proceso electoral, pero ya les dijeron quién será al que deberán defender este 2018, porque si pierden, quien llegue al poder, hará cacería de brujas y con suerte logre la reelección como pago justo de un pueblo oprimido que tiene sed de venganza………….

