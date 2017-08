Politica Regional

El pasado viernes falleció el exalcalde de Cajeme Faustino Félix Escalante, víctima de una enfermedad que lo mantuvo postrado en los últimos meses de su vida. Con su partida, los priistas de Cajeme perdieron a uno de sus mejores activos. Su deceso se dio precisamente durante los trabajos de la XXII Asamblea Nacional del PRI… Don Faustino siempre era infaltable a esas asambleas, y desafortunadamente muchos de sus mejores amigos de Sonora y de Cajeme se econtraban en tales trabajos en la capital del pais a la hora de su deceso, de ahi que les fue imposible dejarse venir… Siendo muy claros y precisos los mensajes de pésame enviados por sus amigos, como Manlio Fabio Beltrones: Los unia una gran amistad. También el de la gobernadora Claudia Pavlovich, y en la funeraria, con su presencia, los exalcaldes Jesus Félix Holguin y Sóstenes Valenzuela Miller, hicieron a un lado posibles viejos agravios, patentándole a Faustino Félix Chávez su pesar y amistad!

El culto politico e historiador Bulmaro Pacheco Moreno, recuerda que Faustino Félix Escalante cursó la primaria en dos escuelas locales: el Colegio Espinoza y el Colegio Guanajuato. Una parte de la secundaria la hizo en la Jsoé Rafael Campoy y el resto en el Colegio Americano.

Después se trasladó a Los Ángeles a cursar la High School en la Black Foxe Military Institute durante tres años. Regresó a México y cursó la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey entre 1958 y 1959, y al terminar entró a la carrera de Administración.

A su regreso a Sonora, FFE se dedicó a sembrar algodón en Caborca y entró en el negocio del despepite en las dos empresas que había fundado su padre: La Algodonera de Cajeme y Algodones y Semillas de Caborca, S.A. de C.V. Viviría la política con intensidad cuando su padre fue electo regidor de la planilla de Rodolfo Elías Calles y posteriormente alcalde interino por un año (que culminó en 1955).

“La política la hacía él; y nosotros nos manejamos siempre con discreción y a distancia -dice FFE a la pregunta de si su padre los dejaba influir en los cargos públicos que ocupó-. Ni como alcalde dos veces ni como diputado federal ni como cuando fue gobernador permitió que la familia se inmiscuyera con recomendaciones e influencias”.

“Era muy estricto en eso”. “Formaba sus gabinetes con lo mejor que había entonces en Sonora y nosotros entendimos muy bien que él no quería a su familia mezclada con las tareas de gobierno”. Y, bueno, tambié Félix Chávez integró un exclente gabinete cuando fue Presidente Municipal.

”Fue muy claro, y tampoco nosotros hicimos algo para tratar de influir […] sabíamos que eso no le gustaba y trató de que cada uno de nosotros tuviera su propio quehacer”. “Nunca se gestó en la familia la cultura del ‘juniorismo’. Mi padre nunca lo hubiera permitido”, reafirmaba el también ex presidente del consejo de administración de Tribuna del Yaqui.

En 1967 se casó con Lilia Chávez, hija de Encarnación Chávez, presidente del Consejo Municipal de Cajeme (1958). Le sobreviven sus hijos Faustino, Lilia del Socorro Iveth y Gustavo Félix Chávez. La fina y muy atenta y servicial dama se le habia adelantado en el camino. Lilia fue una de las mejores presidentas del DIF.

Amigo de políticos de distintas edades e ideas, FFE no tardó en empezar su propia incursión en la política, primero como observador y después como un actor importante del ambiente político local. Rechazó ser diputado local en 1988, pero fue alcalde de Cajeme en 1991. Habia recibido la Alcaldia del entonces priista Jesus Félix Holguin con quien llegó a tener algunas discrepancias politicas, pero nada del otro mundo.

Con su partida, los priistas de Cajeme perdieron a uno de sus mejores activos. Su deceso se dio precisamente durante los trabajos de la XXII Asamblea Nacional del PRI. Siempre era infaltable a esas asambleas, y desafortunadamente muchos de sus mejores amigos de Sonora y de Cajeme se econtraban en tales trabajos en la capital del pais a la hora de su deceso, de ahi que les fue imposible dejarse venir.

Siendo muy claros y precisos los mensajes de pésame enviados por sus amigos, como Manlio Fabio Beltrones: Los unia una gran amistad. También el de la gobernadora Claudia Pavlovich, y en la funeraria, con su presencia, los exalcaldes Jesus Félix Holguin y Sóstenes Valenzuela Miller, hicieron a un lado posibles viejos agravios, patentándole a Faustino Félix Chávez su pesar y amistad