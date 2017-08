Marea Brava

* A TRES AÑOS DEL DERRAME DE TOXICOS DEL RIO SONORA, por parte de la minera Grupo México, las cosas siguen igual o peor, pues hasta la fecha se han incumplido los acuerdos resarcitorios del terrible daño ecológico que causó indignación y coraje entre los habitantes de las comunidades serranas. Hoy, el Partido Revolucionario Institucional del Estado PRI, DIO A CONOCER SU MANIFIESTO, donde exponen que con ello se ha provocado durante tres años un notorio deterioro en la salud y en la vida económica de esta región, por lo cual exigen el cabal cumplimiento sin excusas ni pretextos… OJO, hace poco más de un mes, se presentó una mujer como Directora General de CLUSTER MINERO DE SONORA A.C. en la Cámara de Comercio CANACO-Obregón.

* SIGUE LA VIOLENCIA EN CAJEME, en nada ha cambiado o mejor dicho, de nada ha servido la presencia de GENDARMERIA en nuestra región, pues continúan las ejecuciones al orden del día en los diferentes sectores de nuestro municipio de Cajeme………. MIENTRAS LOS ASPIRANTES A reelegirse en sus cargos de elección popular, los Presidentes de Partidos Políticos, hacen lo mismo, anunciando sus mejores caballos para lograr el triunfo electoral del 2018, el municipio se hunde en la violencia, prometiendo que ellos lograran lo que otros no han logrado… ES PURO CHORIZO.

A TRES AÑOS DEL DERRAME DE TOXICOS DEL RIO SONORA, por parte de la minera Grupo México, las cosas siguen igual o peor, pues hasta la fecha se han incumplido los acuerdos resarcitorios del terrible daño ecológico que causó indignación y coraje entre los habitantes de las comunidades serranas.

Hoy, el Partido Revolucionario Institucional del Estado PRI, DIO A CONOCER SU MANIFIESTO, donde exponen que con ello se ha provocado durante tres años un notorio deterioro en la salud y en la vida económica de esta región, por lo cual exigen el cabal cumplimiento sin excusas ni pretextos…

OJO, hace poco más de un mes, se presentó una mujer como Directora General de CLUSTER MINERO DE SONORA A.C. en la Cámara de Comercio CANACO-Obregón, donde dio a conocer la suma de todas las cámaras empresariales de esta región como proveedores, para que estos a su vez, no manifiesten su postura por el envenenamiento que andan haciendo por todo Sonora con derrames químicos peligrosos en nuestros mantos acuíferos por parte de este equipo de mineros criminales…

Mi pregunta es: ¿Cómo es posible que las cámaras empresariales se hallan dejado comprar por un peso para poner en peligro la vida de sus familias?… ¿Qué te pasa a ti Edgar Manríquez y a tu compañero Regino Angulo?… ¿Por qué venden la salud de los cajemenses a cambio de unos pesos, que no sabes que ni con todo el oro del mundo podrán rescatar la salud de los suyos en caso de envenenamiento?…

¡EL COLMO!… ¿Les interesa más el dinero que el vital líquido que necesitamos para poder sobrevivir en esta bonitas tierras del Valle del Yaqui?… Piénsenla muy bien, porque después no hay marcha atrás……

El Grupo México, tiene por decenas de años explotando los yacimientos de cobre en Sonora. La extracción del mineral ha dejado miles de millones de dólares de ingreso para este corporativo. No hay manera de negar que Sonora le ha dado mucho más de lo que ha recibido de parte de este grupo empresarial insensible y contaminante…. Sabemos que Grupo México llegó a acuerdos en su momento con la administración pasada de Gobierno y estos deben ser aclarados a los sonorenses.

Esto no ha sido explicado satisfactoriamente, las causas que provocaron este grave daño a los ciudadanos sonorenses, y porque contaron con el apoyo del gobierno de ese momento.

EN UNA PALABRA, CORREMOS EL PELIGRO que vivieron algunos condados de TEXAS, donde se tuvo que abandonar por decir así varios municipios, porque sus aguas no permitían la sobrevivencia de esos lugares… EL GOBIERNO FEDERAL, no debe ser omisos ante la presencia de los riesgos que corremos todas las familias de Sonora.

Lo bueno que el PRI ya salió en defensa de los sonorenses, pero las cámaras empresariales, están a favor de la explotación y envenenamiento de nuestras aguas a cambio de unos pesos $$$$$$. ¡POR FAVOR!, reaccionen y den marcha atrás en esta corrupción que envuelve a todas las cámaras empresariales de nuestra bonita región del Valle del Yaqui………

SIGUE LA VIOLENCIA EN CAJEME, en nada ha cambiado o mejor dicho, de nada ha servido la presencia de GENDARMERIA en nuestra región, pues continúan las ejecuciones al orden del día en los diferentes sectores de nuestro municipio de Cajeme……….

MIENTRAS LOS ASPIRANTES A reelegirse en sus cargos de elección popular, los Presidentes de Partidos Políticos, hacen lo mismo, anunciando sus mejores caballos para lograr el triunfo electoral del 2018, el municipio se hunde en la violencia, prometiendo que ellos lograran lo que otros no han logrado…

ES PURO CHORIZO. Lo que deben hacer es sumarse a la lucha para buscar las herramientas necesarias que se ocupan para lograr la paz que tanto anhelamos los sonorenses en este bello Estado de Sonora, el cual fue rebasado por la delincuencia, porque por ahí se rumora, que TODO ES CIRCO MAROMA Y TEATRO…………………

