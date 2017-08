Entrega Gobernadora Pavlovich modernización de periférico de Navojoa

Navojoa, Sonora, agosto 3 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano cumplió con la palabra empeñada a los navojoenses al entregar la modernización del periférico poniente.

Esta obra, en la que se invirtieron más de 351 millones de pesos, es una de los peticiones más sentidas por los habitantes de Navojoa y que, luego de una espera de más de una década, hoy es una realidad.

“Aquí estoy cumpliendo a los navojoenses, aquí estoy diciéndoles que el periférico ya es una realidad, una obra de calidad, una obra como la que ustedes se merecen, una obra que necesitaban y que por más de una década no se había dado”, manifestó la Gobernadora Pavlovich al poner en servicio esta vialidad de 13 kilómetros de longitud.

La modernización del periférico incluye obras como la construcción de suelo hidráulico, alumbrado público, y señalamiento horizontal y vertical.

Esta obra, dijo la Gobernadora Pavlovich, es uno de sus principales compromisos con los navojoenses, e informó que en estos momentos se rehabilita el Hospital General de Navojoa con inversión de 30 millones de pesos.

“Sé que esta gran obra, que costó mucho dinero hacerla, pero que se hizo bien, transparente, de forma clara, es cuando ustedes ven los resultados y así es como voy a seguir trabajando, con mucha honestidad, con mucha transparencia, y también dando resultados”, aseguró la Gobernadora Pavlovich.

El presidente municipal, Raúl Silva Vela, agradeció el apoyo de la Gobernadora a Navojoa, y dijo que sin duda alguna, sin su gestión, a casi dos años de gobernar Sonora, los navojoenses no serían beneficiados con las obras y apoyo que ya han recibido.

“Hoy tenemos en más de 13 kilómetros una obra de primer mundo, una obra digna para todos los navojoenses; esto no hubiera sido posible si no tenemos una Gobernadora sensible, comprometida desde la campaña con el sentir ciudadano que clamaba que se llevara a cabo la rehabilitación de esta obra, gracias señora Gobernadora porque sin usted, sin su sensibilidad, no se hubiera dado esta obra”, expresó.

Amplían instalaciones y matrícula de UES

Durante esta gira de trabajo la Gobernadora Pavlovich recorrió las instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora, plantel Navojoa, donde entregó la construcción del comedor estudiantil, área de estudios, servicios sanitarios, centro de cómputo, sala de lectura y cubículo, con una inversión de 6 millones 612 mil 946 pesos, en beneficio de mil 66 alumnos.

Supervisó además la terminación de la primera etapa del edificio de aulas, con una inversión de 13 millones 370 mil 733 pesos, con lo que se ampliará el número de estudiantes de primer ingreso de mil 66 alumnos a 2 mil, beneficiando a jóvenes sonorenses del sur de la entidad que desean iniciar sus estudios universitarios.

Vivienda para navojoenses

En la colonia Nogalitos, la Gobernadora Pavlovich visitó a la señora Yolanda Guadalupe Gómez Vejar, a quien entregó su casa, construida como parte del programa Vivienda Digna.

Simbólicamente, con este hecho, son 575 acciones de vivienda puestas a disposición de más de 3 mil 450 personas de Navojoa y 22 de sus localidades más vulnerables, con una inversión de 30 millones 795 mil 691 pesos.

Además, la Gobernadora Pavlovich otorgó aparatos auditivos a niños que lo requieren y que mejorarán su calidad de vida.

En su visita al mercado municipal de Navojoa, la Gobernadora Claudia Pavlovich entregó la obra de un tejabán, que será en beneficio de los consumidores y locatarios. Al recorrer las instalaciones y saludar a los ciudadanos, destacaron su sensibilidad, pues dijeron que en 71 años de la fundación del mercado, es la primera vez que un gobernador ya en funciones los visita.

La Gobernadora Pavlovich clausuró, al final de la jornada de trabajo, los Cursos de Autoempleo donde cientos de navojoenses podrán iniciar con un negocio propio para mejorar su economía familiar.

Presentes los secretarios de Infraestructura y Desarrollo Urbano, del Trabajo y de Desarrollo Social, Ricardo Martínez Terrazas, Horacio Valenzuela Ibarra y Rogelio Díaz Brown, respectivamente; Manuel Bustamante Sandoval, Coordinador General de Concertación de Obra Pública; Yalia Salido Ibarra, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Próspero Ibarra Otero, diputado federal; Ana Luisa Valdés Avilés y Jorge Márquez Cazares, diputados locales.

Información sobre entregas en el Municipio de Navojoa

Inversión Total en el Municipio: $ 544.36 MDP

– Modernización del periférico poniente del km 0+000 al km 4+138, con una inversión de $172.65 MDP.

– Construcción de puente vehicular sobre el Río Mayo, en el periférico poniente, con una inversión de $85 MDP.

– Modernización y reconstrucción del periférico E.C. México 15 – Tetanchopo, con una inversión de $93.64 MDP.

– Inversión Programada 2017 $49 MDP.

Infraestructura educativa

– 77 obras terminadas, 7 en proceso y 2 por iniciar, con una inversión de $96’995,000.00.

– Entrega de obra de ampliación de la Universidad Estatal de Sonora, plantel Navojoa, con una inversión de 19’983,680.35 pesos. (Incluida en las 77 obras terminadas).

Vivienda

– 305 Cuartos Rosa, 23 viviendas, 67 viviendas indígenas, mil 500 láminas y tinacos, con una inversión total de $30’450,691.00.

Obra pública concertada

– 49 obras del Programa PISO 2016, 4 obras del Ramo 33 y 2 obras del Programa Gestión Social Emergente, con una inversión de $15’997,672.85.

Sistema DIF Sonora:

Entrega de 3 aparatos auditivos.

Capacitación para el trabajo:

– 10 cursos de autoempleo