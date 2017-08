Politica Regional

Andrés Manuel López Obrador, emprendió ayer una gira por varios paises latinoamericanos, empezando por Chile, donde fue recibido por la presidenta Michelle Barchelet, lo que seguramente no caerá nada bien en Los Pinos, sin descartarse una nota de protesta de la cancilleria mexicana, pues la señora Barchellet de alguna u otra manera está interfiriendo en la politica mexicana… En una encuesta rumbo a la carrera presidencial del 2018, pero en posibles alianzas, el diario El Economista divulgó una muy interesante, en la que en la probabilidad de que el PAN vaya en alianza con el PRD y M.C., lograria la Presidencia de la Republica con el 21.7% por ciento de la votación. El caso es quién seria él o la candidata, que tendria que ser panista… En La Lasalle Noroeste, tres instituciones altruistas promotoras de la educación, sobre todo a superior, entregarán tres becas (90% de beca en colegiaturas e inscripciones), siendo representadas, la Fundación Esposos Rodriguez, por el C.P. Antonio Francisco Gándara Astiazarán, Eduardo Estrada, patrono de la Fundación Tichi Muñoz y el Dr. Salvador Valle por la Ulsa

En segundo lugar de una posible y casi segura alianza de Morena con el P.T., éste obtendria el 16.7% de la votación, quedando el PRI en tercer lugar con sus siempre aliancistas PVEM y Panal, estaria logrando el 15.9%, pero lo mas interesante es el alto numero de indecisos en esta muestra de posible alianzas, pues alcanza el 37.2%, pero bueno, al PRI siempre lo minimizan en las encuestas y siempre sale ganando.

Asi que ese 37.2% de indecisos será quien decida la elección, obvio, si en esa posición se dan las alianzas, aunque aqui en Cajeme, la semana pasada durante la inauguración de las oficinas locales del Partido Verde, su dirigente estatal nos dijo que en esta ocasión su partido a nivel nacional irá sin alianzas a la carrera presidencial, pero conociendo a sus dirigentes o propietarios a nivel de nacional lo centaveros que son, pues podrian irse con el mejor postor ($).

En mas de partidos politicos, Andrés Rico Pérez, dirigente del Revolucionario Institucional en Cajeme, informa que de los 160 delegados sonorenses que irán a la XXII Asamblea Nacional del 16 de agosto en la capital mexicana, 30 son de Cajeme, entre otros el Presidente de la Fundación Colosio, Lic. Raul Ayala González, quien por cierto llevará la propuesta en las mesas de diálogo, la reducción del numero de regidores en los Cabildos, sobre todo en los de las grandes ciudades.

Enhorabuena por Jefe Toño, quien también es consejero del patronato del Itesca, y ayer mismo, en mas de educación, el tremendo y acuisoso Victor López (Wasanga), muy molesto porque en Cebatis que está contiguo a la Gamesa, están cobrando casi 2,500 pesos por inscripción. “La educacion es gratuita, segun el Articulo 3ro. Constitucional”, nos decia el amigo y batallador comuinicador social, y de comunicadores, pero en receso por estar de burócrata municipal, regresó ayer de Guadalajara Mary Verdugo.

Otro vacacionista, el MVZ Eduardo Zamora Valenzuela –el tremendo Chito Zamora– tambien acaba de regresar, pero de Morelia, Michoacán, visitando su querida y entrañable escuela, el Colegio San Nicolás, del que por cierto fue rector el cura Miguel Hidalgo y Costilla, entre tanto, familiares del joven Martin Pérez Valenzuela, solicitan apoyo para localizarlo. Salió hace dias hacia su trabajo y ya no regresó. Vestia pantalón mezclilla y camisa roja deportiva con el logotipo del club “Chivas”. Cualquier información comunicarse al celular 6441-35-32-47.