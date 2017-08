Marea Brava

* Ayer me di tiempo para pensar cada uno de los errores que vienen cometiendo algunos funcionarios del orden público municipal, olvidándosele que solamente les quedan pocos días en el poder y no miden las consecuencias que pueden pagar por los errores que están cometiendo libremente, y lo hacen como si estuvieran protegidos no sé por quién, pero, lo que si es cierto, es que todo cae por su propio peso; hay varios en prisión y otros andan huyendo por sus malos manejos administrativos; La actual administración municipal debe ser investigada de fondo por el ISAF…………………

Eduardo Flores

Ayer me di tiempo para pensar cada uno de los errores que vienen cometiendo algunos funcionarios del orden público municipal, olvidándosele que solamente les quedan pocos días en el poder y no miden las consecuencias que pueden pagar por los errores que están cometiendo libremente, y lo hacen como si estuvieran protegidos no se por quien, pero, lo que si es cierto, es que todo cae por su propio peso; hay varios en prisión y otros andan huyendo por sus malos manejos administrativos;

La actual administración municipal debe ser investigada de fondo por el ISAF, pero mis antenas me dicen que ya hay una investigación muy delicada contra un funcionario de primer nivel; también están cuatro mujeres que manejan tesorería municipal, así como el Tesorero Rogelio Bours Luders, los cuales están en el ojo del huracán, pues son los que podrían enfrentar cargos penales, ya que esta banda es la que maquilla los números de la actual administración, y son también los que maquillaron los números de la anterior administración, de la cual se dice dejaron mucho desorden administrativo y deudas impagables a corto y largo plazo… Y AUN ASI SE SIENTEN MUY SEGUROS………

VEN QUE LA MAREA ESTA BRAVA y aun así se tiran de cabeza a las aguas turbulentas y eso está muy claro, pues les toca algo de la pesca prohibida………

DEJENME DECIRLES QUE EL PRI Y EL PAN, son la misma historia en este inseguro municipio de Cajeme… Andrés Rico Pérez y Lourdes Pórtela, Presidente y secretaria general de este partido vende patrias, son un fraude ante la opinión pública y medios de comunicación, pues nunca de los nunca terminaron con la restructuración de sus comités de colonias y es una burda mentira que cuentan con un padrón de más de 25 mil militantes registrados en su partido; con ello quieren intimidar al enemigo a vencer, pero déjenme decirles que este enemigo no es el PAN, ya que todos sabemos se tapan con la misma cobija desde el centro del país estos dos partidos y a los que les temen, ya saben ustedes quienes son y cuidado porque las cosas pueden dar un giro inesperado en este próximo proceso electoral del 2018, pues muchos de ellos ya tienen un pie dentro del cereso de la capital del estado…….. AGUAS|……… DIGAN QUE SE LOS DICE UN LOCO………

CRUZ ROJA DE CAJEME VIVE DE LA CORRUPCION… Un operador de una de las ambulancias choco dos autos plenamente estacionados por calle Colima y Seis de Abril y hasta la fecha no han querido responder por los daños que ocasionaron y no conformes con ello, al propietario de los dos vehículos, le fue robado uno por las mismas autoridades estatales y los ministerios públicos hasta el momento no han hecho absolutamente nada.

Me daré a la tarea de investigar realmente los sucedido, porque hasta donde yo sé, la benemérita quiere hacer responsable al chofer de la ambulancia y este argumenta no tener para responder por los daños y lo otro es dar con el vehículo que hicieron perdedizo las autoridades….. EN TODAS PARTES SE CUECEN HABAS ……………

ADOLFO GARCIA MORALES, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL, hace un llamado general a la ciudadanía para que presenten denuncia contra todo lo que se refiere a inseguridad. Es una responsabilidad propia de él, de atacar de frente a los grupos criminales y quiere que otros lo hagan… Para eso se le paga para que investigue y ahora quiere que otros le hagan su chamba………. QUE BONITO MI CABALLO, HASTA COBARDE SALIO, lastima de sueldo que recibe de los impuestos de los sonorenses………….. SI TIENES MIEDO…. RENUNCIA……………

SE ME OLVIDABA… Tuve las vacaciones más ruinas de mi vida en este mes pasado y todo porque no hay dinero; pero otros se dio la gran vida……. ¿verdad Mary?………………

