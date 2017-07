Exhorta ISM canalizar a mujeres víctimas de violencia

Hermosillo, Sonora; julio 28 de 2017.-El Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) cuenta con personal profesional para la atención de mujeres víctimas de violencia física y sexual, por lo que pide a los ciudadanos canalizar a personas que requieran de este apoyo, señaló Lucía Lomelín López.

La Directora de Atención Ciudadana del ISM destacó que lo primordial luego de una situación de abuso sexual o violación hacia una mujer, es avisar a un familiar e inmediatamente acudir con un médico para que se le brinde la atención adecuada siguiendo los protocolos.

“Es muy importante que las mujeres sepan que no es necesario denunciar para recibir atención médica después de una situación como éstas, pues siempre lo primordial es su integridad física; sin embargo, después de acudir con el médico sí debe interponer la denuncia ante las autoridades correspondientes para que dé seguimiento al caso”, indicó.

Lomelí López agregó que el ISM cuenta con personal profesional que atiende de manera gratuita en los Centros de Desarrollo para la Mujer del Estado, ofreciendo asistencia psicológica y asesoría legal.

“Debemos recordar a todas las personas cercanas o que conocen a una mujer que ha sufrido abuso o violación que no deben culparlas, revictimizarlas, no preguntar la historia, pero sobre todo, que deben creerles y mantener confidencialidad”, enfatizó.

¿Qué hacer después de sufrir abuso sexual o violación?

• Avisar a un familiar/amistad cercana

• Acudir al médico

• Denunciar a las autoridades

• Liberar la culpa

• Mantener la situación en privado/hablar en privado

• Evite preguntar constantemente acerca de lo sucedido

• Dejar que se desahogue

• No establecer contacto físico con ella a menos que lo permita

Hablando de Mitos y Realidades del abuso sexual o violación

• Sólo se da en entornos de pobreza- MITO

• Pude ocurrir en cualquier nivel socioeconómico o cultural- REALIDAD