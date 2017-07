Refuerza Gobernadora Pavlovich combate a la pobreza

Hermosillo, Sonora, julio 25 de 2017.- Intensificar las acciones y estrategias que garanticen la reducción de la pobreza y desigualdad en Sonora, pidió la Gobernadora Claudia Pavlovich a funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

Al instalar la Mesa Coordinadora de la Estrategia Estatal de Inclusión para el Combate a la Pobreza por Carencias, la Gobernadora Pavlovich indicó que en la entidad hay 95 mil personas que viven en situación vulnerable.

“Tenemos un gran compromiso con esos sonorenses que viven en pobreza extrema y que, insisto, nos deben de doler a todos; nos debe doler que no tengan qué comer, que no tengan dónde vivir, que no tengan educación, que no tengan acceso a la mejor oportunidad”, aseguró.

El trabajo en equipo es clave, añadió, y por ello pidió a los integrantes de su gabinete, delegados federales y autoridades municipales, seguir con programas que mejoren las condiciones de vida de quienes menos tienen.

La Gobernadora Claudia Pavlovich reconoció los avances logrados en el reciente año y medio, en específico con el indicador en materia económica, ya que Sonora creció 5.6%, con lo cual se generaron miles de empleos, se atrajo inversión y nuevas empresas; con empleo bien remunerado, aseveró, es como realmente se va a erradicar la pobreza.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, Coordinador de Transversalidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), destacó que Sonora es ejemplo en el país en combate a la pobreza, luego de que en marzo de este año se reformó la Ley de Desarrollo Social para incluir la Estrategia Estatal de Inclusión Social para el Combate a la Pobreza por Carencias.

Con ello, dijo, dependencias de los tres niveles de gobierno realizarán acciones transversales para atacar a fondo el problema de la pobreza en la entidad.

Astiazarán Gutiérrez informó que personal del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) está interesado en venir a Sonora para participar en la evaluación de la estrategia, ya que es el único estado en el país que ha elevado al rango de Ley el combate a la pobreza.

El Coordinador de Transversalidad reafirmó que la Gobernadora Claudia Pavlovich cuenta con todo el apoyo del gobierno federal para continuar con este trabajo.

“Quiero, a nombre del Secretario Luis Miranda Nava, extenderle a usted Gobernadora el reconocimiento del Gobierno de la República porque sin duda es un ejemplo a nivel nacional lo que está haciendo Sonora en materia de combate a la pobreza”, enfatizó.

El Secretario de Desarrollo Social en el Estado (Sedesson), Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, detalló que en el trabajo coordinado de la Estrategia Estatal de Inclusión para el Combate a la Pobreza por Carencias participan 30 dependencias y entidades estatales y federales.

Explicó que el 2016 inició un plan piloto que involucra a mil familias de Hermosillo y Etchojoa en el diseño de las mesas de trabajo de la estrategia estatal, cuyos resultados se presentarán el próximo mes.

Ésta, apuntó, busca mejorar la calidad y espacios de vivienda, servicios básicos, rezago en educación, acceso a servicios de salud, apoyo en alimentación, inclusión a seguridad social y apoyo para mejora en ingreso o empleo.

El titular de la Sedesson añadió que este año, mediante la armonización de la legislación federal y estatal, así como de la Estrategia Nacional de Inclusión, mayor aprovechamiento de la transversalidad, corresponsabilidad y suma de esfuerzos conjuntos con los tres niveles de gobierno, se refuerza la Estrategia Estatal de Inclusión Social para el Combate a la Pobreza por Carencias.

Presentes: Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo; Jorge Vidal Ahumada y Julio César Corona Valenzuela, secretarios de Economía y Sagarhpa, respectivamente; Wenceslao Cota Montoya y Rosario Rodríguez Quiñones, delegados de la Secretaría de Gobernación y Sedesol, respectivamente; entre otros delegados federales y secretarios del Gobierno del Estado.

AVANCES DE LA ESTRATEGIA EN 2016

Se trabajó en el mejoramiento los indicadores: Calidad y espacios de la vivienda, Servicios básicos en la vivienda, Rezago educativo, Acceso a servicios de salud, Alimentación, Seguridad social, Ingreso / precios / empleo.

Calidad y espacios de la vivienda:

• 8 mil 670 acciones de cuarto adicional en vivienda, beneficiando a 33 mil 764 personas.

• 3 mil 27 acciones de piso firme instalado por parte de SEDESSON para 11 mil 200 personas.

Servicios básicos en la vivienda:

• 24 mil 2 beneficiados con acceso y conexión de agua potable en hogares con acciones de SEDESSON, SIDUR, CECOP y CEA.

• 5 mil 981 beneficiados mediante acciones de conexión a drenaje en hogares, por parte de CECOP, así como de SEDESSON.

Rezago educativo:

• 8 mil 891 adultos con certificación de educación primaria

• 8 mil 789 adultos con certificación de educación secundaria.

• 3 mil 685 niños se incorporan a preescolar mediante estrategia de certificación de estancias infantiles.

Acceso a servicios de salud:

• 370 mil 204 personas beneficiadas mediante la reafiliación y afiliación al Seguro Popular.

• 128 mil 140 estudiantes de media y media superior, beneficiados mediante la reafiliación y afiliación al IMSS.

Alimentación:

• 5 millones 702 mil 400 raciones de alimentos entregados en 2016, con apoyo de SEDESOL.

• 66 comedores comunitarios en operación, beneficiando a 237 mil 600 beneficiarios, con apoyo de SEDESOL y DICONSA.

• 146 mil 328 niños, niñas y adolescentes beneficiados con el Programa de Desayunos Escolares de DIF Sonora.

Seguridad social:

• 125 mil adultos mayores son beneficiados mediante el programa 65 y más.

• 28 mil adultos mayores son beneficiados mediante el programa Unidos por tu Mayor Bienestar, que apoya económicamente a pensionados.

• 28 mil 902 adultos mayores beneficiados mediante la entrega de tarjetas INAPAM.

• 6 mil 700 beneficiados con estancias infantiles.

Ingreso / precios / empleo:

• Se beneficiaron a 493 mil 969 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria mediante la entrega de uniformes escolares gratuitos por parte del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Cultura.

• Se beneficia en materia de ingreso con la creación de 500 proyectos productivos, por parte de la Secretaría de Economía estatal.

• Se benefició a 539 personas mediante 143 iniciativas de proyecto productivo, con recurso invertido por parte de la federación y el estado, mediante la Delegación de la STPS y la Secretaría del Trabajo estatal.