Participa Secretario de Gobierno en Ceremonia de Destrucción de Armas de Fuego Decomisadas

Nogales, Sonora, 24 de Julio de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sostiene cada vez que puede, que en Sonora somos mucha más gente de bien que queremos contribuir al bienestar, desarrollo y la paz de nuestra sociedad.

Así lo destacó el Secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella al participar en la Ceremonia de Destrucción de Armas de Fuego decomisadas en Sonora la cual tuvo lugar en las instalaciones de la 45 Zona Militar con sede en Nogales.

El funcionario estatal dijo que no puede haber una muestra más emblemática como la destrucción de estas armas de fuego, que implica el esfuerzo, la coordinación, el patriotismo y la entrega que tiene el Ejército Mexicano y las autoridades que con ellos coadyuvan para dar tranquilidad, seguridad y la paz a los sonorenses.

“Estas armas fueron utilizadas en ilícitos y tenerlas aquí y saber que habrán de destruirse poco más de 2 mil 300, nos aseguran que ya no tendrán contacto con aquellos que se dicen organizados y aquí las tenemos por un trabajo coordinado y que sí está organizado entre los tres niveles de Gobierno” expresó Pompa Corella.

El Secretario de Gobierno agradeció a nombre de la Gobernadora el esfuerzo que se ha hecho para el decomiso de estas armas, pero al mismo tiempo la ayuda que a través del Ejército se brinda con el Plan DNIII que se aplica en estos periodos de lluvias y que tienen que ver con el apoyo a la comunidad.

“Es importantes destacar a esta gente que todos los días se levanta queriendo sacar adelante a su familia y buscando darle la seguridad y bienestar a sus hijos, el Ejército no solamente es el resorte necesario para continuar por esa búsqueda de paz y desarrollo de nuestro país, sino que es el mejor referente de que México saldrá adelante”, dijo Pompa Corella quien aprovechó para agradecer el apoyo del General Salvador Cienfuegos Secretario de la Defensa Nacional.

Agregó que el Ejército es parte fundamental en la historia y la vida de nuestro país, razon por la que es una instituciones confiables “mucho tenemos que aprender de ustedes, sobre todo la entrega que tienen para con nuestro país, que lamentablemente muchos no comparten y prefieren ir destruyéndonos y distanciándonos”.

La ceremonia fue encabezada por el General de Brigada de Estado Mayor Salvador Fernando Cervantes Loza comandante de la 45 Zona Militar, donde se destruyeron 1,344 armas cortas, 997 armas largas, 1783 cargadores para diferentes tipos de armas, 66,852 cartuchos de diferentes calibres, 2 miras telescópicas, 4 silenciadores, un bipie y siete cintas metálicas con eslabones, además de distintos accesorios para armamento.

Cervantes Loza durante su participación dijo “hay quienes quisieran distanciarnos del pueblo, imposible, somos uno y lo mismo, basta ver el rostro, la piel, el pensamiento y el corazón de cada soldado, para ver que somos pueblo, que somos México, igual que el resto de la patria”.

Destacó que la seguridad es una condición esencial para impulsar el desarrollo sostenido de las naciones, necesidad colectiva que tiene relación directa con el ejercicio de los derechos del ciudadano, en un marco pleno de libertades.

Estuvieron también presentes en la ceremonia el General Brigadier de Estado Mayor Norberto Cortez Rodríguez, comandante de la Cuarta Zona Militar; Lic. Darío Figueroa Navarro delegado de la PGR en Sonora; Karina García, Presidenta municipal de Caborca; Jesús Miguel Figueroa Ibarra, Presidente Municipal de Cucurpe; General brigadier Diplomado de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto; jefe de Estado Mayor de la 45 Zona Militar; Jorge Vargas Bravo, inspector general de la PFP; Alfonso Robles, presidente municipal de Magdalena, entre otros invitados especiales.