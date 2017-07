* CUMPLIO A LA CIUDADANIA LA GOBERNADORA DEL ESTADO, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, No escatimó recurso alguno para dar con los responsables del crimen de la joven mujer y dos niñas. Hechos ocurridos el día miércoles 05 de julio a las 17:00 horas por avenida Miguel Alemán y Morelos. Como responsables y con orden de aprensión, están José Luis- Alias El Adileno y Víctor Gabriel Alias El Flaco, para quienes la Fiscalía especial, solicitó al Juez Penal, la pena máxima de 60 años… Fue el Fiscal del Estado, Lic. Rodolfo Montes de Oca, quien acompañado del Alcalde Faustino Félix Chávez, Gonzalo Sánchez Betanzo de la PGR…………..

* HAY NEPOTISMO EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION… ¡El colmo!… Los mejores puestos laborales de los Tribunales y Juzgados del país, son ocupados por Esposas, hijos, hermanos, primos y sobrinos, de los Jueces de la Judicatura Federal. Esta pandilla de jueces, aplican EL NEPOTISMO, descaradamente y a la vista de todos los mexicanos… ¿No habrá alguien que les aplique la ley de la transparencia?, A mi manera de ver las cosas, opino, que a esto se le llama DELINCUENCIA ORGANIZADA, y es solapada por nuestras autoridades de primer nivel en el Estado y centro del país… ¡QUE VERGÜENZA!!…………………..

Eduardo Flores

Esta pandilla de jueces, aplican EL NEPOTISMO, descaradamente y a la vista de todos los mexicanos… ¿No habrá alguien que les aplique la ley de la transparencia?, A mi manera de ver las cosas, opino, que a esto se le llama DELINCUENCIA ORGANIZADA, y es solapada por nuestras autoridades de primer nivel en el Estado y centro del país… ¡QUE VERGÜENZA!!…

¿Qué favores harán a los personajes de peso político y económico del país, para operar libremente en los mejores puestos laborales del PODER JUDICIAL?… Asi lo tires a medio OCEANO, tratando de ocultar estos hechos de corrupción, debes entender que la MAREA BRAVA, escupe en las playas todos los deshechos del mar, y en este sonado caso, los jueces demuestran que también son parte de hechos de corrupción, pues el NEPOTISMO, es un delito grave y se debe pagar con alguna sanción administrativa, o en su caso, que sus familiares presenten sus renuncias a los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación……………………..

LLEGO CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO A CAJEME a escondidas, y otro día, realiza cambios de mandos medios la SSPM EN SUS CINCO COMISARIAS… Lo más claro fue que las instrucciones fueron precisas y acatadas por Antonio Gutiérrez Lugo, quien Salió en defensa de su trabajo, diciendo que los cambios son para mejorar y demostrar a la ciudadanía cajemense, que se está trabajando por el bien de todos y todas las familias de este municipio de Cajeme.

Se sabe que algunos comandantes de estas comisarias están involucrados en actos de corrupción, al omitir en sus informes las verdaderas causas de hechos para proteger a los verdaderos culpables.

Pueda ser que estos cambios sean para permitir al brazo de la justicia, aplique todo el peso de la Ley contra todo servidor público que sea sorprendido o involucrado en actos de protección a cambio de $$$$$$$$$$$$ exquisitas sumas de dinero…

Fue el Fiscal del Estado, Lic. Rodolfo Montes de Oca, quien acompañado del Alcalde Faustino Félix Chávez, Gonzalo Sánchez Betanzo de la PGR, Adolfo García Morales de la SSPE, Marina y Ejecito Mexicano, quien ofreció esta rueda de prensa-informativa a los diferentes medios de comunicación, donde además, no se permitió las preguntas y respuestas, sobre el operativo que ha implementado el GRUPÓ OPERATIVO SONORA.

Por lo pronto, el compromiso ante la opinión publica de Cajeme, SE CUMPLIO. Ahora falta que el programa operativo de los resultados que todos esperamos y es bajar los altos índices de ejecuciones, robos de vehículos, Robos a casa habitación, asaltos a mano armada, entre otros…

ESTO APENAS EMPIEZA, porque hay varios ministerios públicos, policías estatales, policías de la PEI y de Seguridad Pública Municipal, en la mira y bajo sospecha de estar involucrados con personas de dudosa reputación, para quienes se pide todo el peso de la ley, porque ser servidores públicos al servicio de la sociedad y no para el servicio del crimen organizado…… VAN A CAER ALGUNOS…

Es cuestión de tiempo, pues las investigaciones de inteligencia militar federal, siempre arrojan resultados positivos, porque cuando el rio suena, es porque agua lleva… CUIDENSE… VAN A CAER………..

