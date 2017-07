Politica Regional

No cuantos, sino quienes. ¡VAN A SOLTAR DE TODO!.- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de que reos por ciertos delitos graves puedan salir de la cárcel trae de cabeza a todos los gobernadores del país, pero solamente Miguel Angel Mancera ha puesto el grito en el cielo… En esta bola van también los políticos presos por corrupción y algunos delincuentes de ligas mayores… Confirma el reconocido y altruista empresario de la fotografia y artes gráficas, Julio Cibrián, que afectivamente ya anda trajabando de manera discreta al interior y exterior del panismo cajemense para alcanzar la nominación a la Alcaldia para el 2018, reconociendo que esto no será nada fácil… Sin confirmar si Jorge Morales y su esposa de nuevo se están dando la vida de reyes con los muchos millones de pesos que el “pelón de oro” logró en el “Nuevo Sonora”, y decimos sin confirmar por eso de que si esta foto es nueva, comiendo Morales entre el agua del Mar de Cortez por rumbos de San Carlos!

Asi es, desafortunadamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de que reos por ciertos delitos graves puedan salir de la cárcel trae de cabeza a todos los gobernadores del país, pero solamente Miguel Angel Mancera ha puesto el grito en el cielo. Como ya lo comentamos, la idea es soltar a muchos para que puedan seguir su proceso en libertad, incluso a sabiendas de que saliendo volverán a delinquir. En esta bola van también los políticos presos por corrupción y algunos delincuentes de ligas mayores.

Tan solo de la Ciudad de México, Mancera dice que podrían salir 4,500 reos de alta peligrosidad directo a lo suyo. Hasta el momento esto no ha podido ser detenido. NO SABEN CUANTOS. En Sonora hay preocupación porque en la Secretaría de Seguridad Pública todavía no saben cuantos alcanzarían este beneficio preliberacional. Pero dejen eso de cuantos, sino quienes.

Esto trae con presiones al titular Adolfo García Morales, quien ha batallado muchísimo para poder implementar el escudo ciudadano y llevar a muchos malandros a la cárcel, y ahora le salen con que los pueden soltar. Como el caso de los que hayan sido sorprendidos con armas de alto poder, pero no cometiendo un delito.

De hecho, se comentó que el chofer y los involucrados en el arsenal detectado en un camión de carga donde además iban cien mil cartuchos de cuerno de chivo, también puede salir gracias a estos beneficios legales. Asi, es de simple y sencillo, y todavia hay jueces, “emepes”, diputados y senadores que es bueno ese mentado nuevo sistema de justicia penal.

LA CONAGO DEBE GRITAR!.- Es obvio que urge que la Confederación Nacional de Gobernadores, la Conago, debe poner el grito en el cielo y presionar a la Suprema Corte de Justicia para que pare esta medida o bien, que realmente revise a los que van a permitir que salgan de prisión. Por el momento todos se quejan, incluyendo a la Policía Federal que ya advirtió del riesgo.

Aquí en Sonora esperamos que pronto fijen postura el Secretario de Seguridad Pública, el Fiscal General y los jefes de las policías municipales. Ya una vez en la calle, la cosa se pondrá color de hormiga. Y en una de estas hasta al baquetas del ex gobernador Guillermo Padrés dejan que su proceso tambiésea llevado en libertad. En absoluta impunidad, diriase! Y también los ratones de Roberto Romero, Carlos Villalobos y otros pillos del otrora “New Son”

DEJAN EL BARCO.- En otros asuntos, vaya sorpresa la que está dando el Partido Verde dizque Ecologista, al confirmar que existe una rebelión al interior para romper la alianza tradicional con el PRI. El miércoles un total de 79 militantes de ese partido firmaron un desplegado en varios diarios nacionales, en donde dicen: “A nivel nacional, nuestro partido está llamado a ser la fuerza que articule a todas las expresiones en un programa de Gobierno de coalición y de conciliación.

Llegó la hora de convertirnos en un instrumento para impulsar las causas antes que a los partidos”. Esta rebelión como la de los colgados, arranca en Chiapas porque en el grupo van 22 diputados y 57 alcaldes, que obvio no se mandan solos porque tienen un gobernador de su mismo partido. Con esto, pareciera que quieren dejar el barco tricolor porque está haciendo demasiada agua.

MANITA DE COCHI, pero bueno, otros dicen que simplemente están aprovechando este momento de enorme debilidad del PRI para hacerle manita de cochi. Es obvio que este no es un mero salto al vacío, sino bien calculado, de lo contrario el presidente del Senado, Pablo Escudero, no se hubiera lanzado al ruedo. Si lo hizo, fue bien meditado y mejor armado.

Pero si sorprendió en su momento esa rebelión, sobre todo cuando dijo: Me parece que está haciendo bien el Verde en platicar con otras fuerzas políticas y justamente me parece que lo que habrá que plantear son los gobiernos de coalición, donde quepan todos. Lo importante es que quepan todos. Es la única manera de resolver los problemas de este país ¡No polarizando, al revés, sumándonos todos!”. Nada pescadito.

LO QUE DIGA MI DEDITO.- Me cae que no hay como tener tu propio partido para hacer lo que te pegue la gana. De acuerdo con el periódico La Razón, el Partido Morena propiedad de Andrés Manuel López Obrador va a elegir por dedazo para el 2018 a 3,017 candidatos. Ellos usan el término “acuerdo”. Y el resto o sea 635 por tómbola.

Y en este caso no pierdan de vista el uso de la técnica “Juanito”, que designar por dedazo a los suplentes y luego hacer renunciar a los titulares para que suba el Juanito en turno. Y esto no es invento, lo intentaron hacer con el actual diputado de Morena en Sonora, y lo sabemos porque él mismo lo denuncio. Así, el dedo no falla.

En mas de aspirantes para el 2018, pero por el lado de los albiazules, confirma el reconocido y altruista empresario de la fotografia y artes gráficas –y piloto aviador–, Julio Cibrián, que afectivamente ya anda trajabando de manera discreta al interior y exterior del panismo cajemense para alcanzar la nominación a la Alcaldia para el 2018.

Sin duda alguna, una excelente pieza de la sociedad civil que los albiazules deben de aprovechar, en tanto que el también empresario Andrés Salas Sánchez hace lo suyo propio, pero los fines de semana. Del oportunista y chambista de Rodrigo Ramirez Rivera se sabe poco. También el empresario y ex banquero Enrique Delgadillo, presidente del partido, podria entrarle.

Entre tanto, con el trabajo de 90 productores de ajo en la región de Arizpe y el apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich se enfrentó una adversidad y se logró un proyecto que hoy rinde sus primeros frutos, afirmó ayer en Arizpe, Rogelio Díaz Brown, titular de Desarrollo Social estatal, al inaugurar la planta clasificadora y empacadora de ese producto.

En compañía de Narcedalia Ramírez Pineda, Directora General Del Instituto Nacional de la Economía Social, el titular de Sedesson recordó qure la Gobernadora Pavlovich visitó la planta empacadora el pasado sábado, donde subrayó que este caso de éxito se debe de replicar en otras regiones para fortalecer la economía local, recibiendo Sonora un premio nacional este año por este proyecto.

También en presencia del ingeniero Manuel Murue Sabag, delegado estatal de INAES, destacó que hace tres años habitantes de municipios del Río Sonora se afectaron por una contingencia ambiental, y en ese momento la unión de 90 productores de Arizpe permitió que poco a poco mejoraran sus productos y cosechas y qué ahora con la máquina seleccionadora de ajo, proyecto productivo que entrega INAES, realicen un trabajo de calidad.