Marea Brava

* HAY QUEJAS, PERO NO DENUNCIAS contra el operativo que trae en coordinación con las diversas autoridades del Estado, Gendarmería Nacional. La gente dice que son molestados como si ellos fueran los verdaderos criminales y no se atreven a denunciarlos, por temor a represalias de los mismos agentes, quienes por nerviosismo ven a todos como parte de una célula criminal… El tema de inseguridad, nos arropa a todos y es necesario tomar medidas enérgicas, pero no severas, porque si es cierto, los nervios muchas veces te traicionan y tomas decisiones que pueden traer consecuencias graves para las autoridades y la ciudadanía misma… SI NO TIENES NADA QUE HACER EN LA CALLE, quédate en casa, y deja que las autoridades hagan su trabajo………………………

* EN EL PRI-Cajeme las cosas no andan bien entre su militancia. Déjenme decirles que hay mucha deserción de hombres y mujeres que ya no quieren saber de las mentiras de Andrés Rico Pérez y de Lourdes Pórtela Peñuñuri. A estos dos personajes les hace falta mucha práctica para saber realmente cuáles son sus funciones como dirigentes del tricolor. Ellos creen que realizando cafecitos, entrega de pelotas, cortes de pelo y miserables despensas, ya se logró el triunfo electoral del 2018. Déjenme decirles que ha ambos, les hace falta quien los asesore de verdad para no cometer los errores garrafales que han venido cometiendo desde que asumieron el mando del PRI-Cajeme………………….

Eduardo Flores

UN DESGASTADO HOMBRESITO DE la Política del PAN-Cajeme, llamado Marcelino Pérez Arenas, opina que si el Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, gastara menos en comunicación se ahorraría mucho dinero…

Esto es muy cierto, pero jamás opinó sobre esto cuando el PAN era gobierno en nuestro estado, y nada más por la sencilla razón de que era parte de los ideales de Guillermo Padres Elías, quién le heredó una deuda millonaria de los medios de comunicación al Estado de Sonora… A ESTO YO LE LLAMO DELINCUENCIA ORGANIZADA; SEÑOR MARCELINO………………..

Una cosa te digo; Pérez Arenas, desde hace años, has vivido de los impuestos del pueblo y no quieres soltar la ubre. Ahora eres parte de la mesa directiva del PAN-Cajeme y opinas con toda libertad, para ver si te toca algo en este próximo proceso electoral que se avecina este 2018.

Acarreas agua a tu molino, y es muy respetable, pero cuando opine, opina al parejo y te veraz mejor……………..

DESDE ESTA SALA DE REDACCION, le mando un fuerte abrazo a mi amigo; Don Jesús Félix Holguín, quien estuvo de manteles largos en compañía de su apreciable familia y amigos que le rodean, para festejar un año más de vida. DESCONOZCO CUANTOS AÑOS, pero los que sean, que sean muchos más…… ANIMO MI CHUY…………………..

EN EL PRI-Cajeme las cosas no andan bien entre su militancia. Déjenme decirles que hay mucha deserción de hombres y mujeres que ya no quieren saber de las mentiras de Andrés Rico Pérez y de Lourdes Pórtela Peñuñuri.

A estos dos personajes les hace falta mucha práctica para saber realmente cuáles son sus funciones como dirigentes del tricolor. Ellos creen que realizando cafecitos, entrega de pelotas, cortes de pelo y miserables despensas, ya se logró el triunfo electoral del 2018.

Déjenme decirles que ha ambos, les hace falta quien los asesore de verdad para no cometer los errores garrafales que han venido cometiendo desde que asumieron el mando del PRI-Cajeme… A ambos dos, se les olvidó que el PRI está dividido en dos grupos.

Uno es mayoría y la otra minoría. ¡Ojo!, pero si no tratas bien a tu grupo, éste te puede traicionar y se va con el otro y te tumban la idea de tomar decisiones para elegir a tus candidatos de preferencia… Aquí es donde está la derrota de Andrés Rico y Lourdes Pórtela…………. LES FALTA ASESORES, PERO TAMPOCO SABEN ESCUCHAR………………

EL INCREMENTO DEL TRANSPORTE, pone de cabeza la economía de las familias cajemenses. En un sondeo que realicé el día de ayer por Mercado Municipal entre padres de familia por este incremento, me dijeron; “comemos o mandamos a la escuela a nuestros hijos”. Este próximo ciclo escolar, dijeron que de tres hijos que tienen en secundaria y preparatoria, solamente mandaran a uno y los otros a buscar trabajo para poder solventar gastos…

Don Pedro, como jefe de familia, dice “Gano poco más del salario mínimo y con los incrementos de la canasta básica, ropa, zapatos, útiles escolares, recibo de agua, luz y el pago del transporte de mi hijo, pues es imposible sobrevivir”. Espero y esto mejore, porque si No, la deserción escolar será impresionante en nuestro municipio y quien sabe a dónde irán a parar tantos jóvenes, PORQUE, NI TRABAJO HAY……….

