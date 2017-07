Politica Regional

Los sonantes oficiales del PRI en Hermosillo son: Las diputadas Kitty Gutiérrez y Flor Ayala, también lo diputados Ulises Cristópulos y Epifanio Salido y Ernesto de Lucas, y claro, como dirían los clásicos, el tapado… Un punto a favor de los suspirantes priístas en Hermosillo es que el PAN sigue con malas calificaciones, han dicho Hilario Olea y Victor Mendoza en algunas ocasiones. “Está muy reciente todavía el desastre y fracaso padrecista”, argumentan, como también ambos comunicadores, muy respetados, en diversas ocasiones han dado a entender que, por el contrario, el PAN tiene muchas posibilidades de ganar Cajeme… Y si el género femenino se aplica, entonces no hay que buscarle tres pies al gato: Seria Nidia Razcón. Que de no haber ido por el tipuchal de votos comprados por el PRI y Abel Murrieta, además del “taqueo” de votos falsos, hubiera ganado, y aun asi le dio un buen susto al pedante y muerto de hambre de Abel, al alcanzar casi 50,000 votos!

Efectivamente no tenía caso que Manuel Barlett abriera la boca y trajera a debate cuando operó la caída del sistema en 1988 para darle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, y que le valió el premio de ser Secretario de Educación y luego gobernador, bueno, seguramente queriendo limpiar la imagen para seguir pegado a la ubre con Morena, intenta lavar su pasado tratando de verla la cara de idiotas a los mexicanos, pero con una tonelada de agua bedita lavará su imagen

RESPUESTA RAPIDA.- Y asi, ni tardo ni perezoso, el Jefe Diego se subió al ring y le recordó que Barlett fue el presidente del entonces Comisión Federal Electoral o sea responsable del recuento de votos, que por primera vez se contaban frente a los ciudadanos, los paquetes electorales no se quemaron a los 6 meses sino a los cuatro años, cuando ya no tenían valor probatorio, pero ahí están las actas filmadas en el Archivo General de la Nación.

Ah, y en esto de fraudes electorales, la reciente elección de Gobernador en Coahuila estaria por anularla el INE.

Además, Fernández de Ceballos recordó la clase de funcionario que era en su etapa de priísta, pero ahora resulta que el pobre era un político ingenuo, bien intencionado que fue sorprendido por el pérfido Salinas, mire nomás. Ah, y además quiere que se lo creamos, y asi por el estilo anda la arrimadera de cartuchos quemados sumándose no tanto a Morena sino a Andrés Manuel López Obrador, pues lo que buscan es volver al cheque verde en caso de que el Peje gane la presidencia de la Republica, entre otros Raul Castelo Montaño, alias el pollito.

PUEDE TRONAR. Asi es, se calienta la elección de Coahuila porque podría quedar anulada si el Consejo del Instituto Nacional Electoral acepta como buena la denuncia de que todos los partidos, sobre todo el PRI y PAN, soprepasaron los topes de gastos de campaña al contabilizarles lo que les pagaron a sus funcionarios de casilla, el PRI sostiene que esto no es válido, porque ese dinero no se uso para gastos de campaña, sino para la elección. Además, que no les pagaron a sus funcionarios, algo similar sostiene Ricardo Anaya, como la pongan, este viernes tiene que decidir si es válida esta denuncia o se desecha.

En caso de que tenga validez se anula en automático la elección, aunque se puede ir a las consabidas apelaciones en los tribunales, pero sería un precedente de primera que va a poner a girar a muchos, claro, no faltó quien diga que esto es una negociación con el PAN para el 2018. ¿A poco? Que chidos, siendo entonces que en 1985 porqué no negociaciones en Sonora para que desde Los Pinos se reconociera el rotundo triunfo de Adalberto Rosas López. El pelón hubiera sido un excelente gobernador y hasta un extraordinario Presidente de la Republica.

SALE BATAZO, como dice Holario Olea. Para despejar dudas, el dirigente municipal del PRI, Edgardo Briceño, soltó la primera lista oficial de aspirantes a la alcaldía de Hermosillo, no hay sorpresas, salvo que se esté manejando este muestreo con tanta anticipación. Los sonantes oficiales son: Las diputadas Kitty Gutiérrez y Flor Ayala. El diputado Ulises Cristópulos, el diputado Epifanio Salido y el Secretario de la SEC, Ernesto de Lucas.

Y claro, como dirían los clásicos, el tapado. Porque no falta que alguien meta en la carrera un caballito negro aun que no creemos, porque los que suspirantes son los que más suenan y los que tienen todo para dar una buena pelea.

Y aqui en Cajeme, si el género femenino se aplica, entonces no hay que buscarle tres pies al gato cuando sabemos que tiene cuatro: Maria del Carmen Diaz Brown seria la candidata, pero no la va a tener tan fácil en caso de que por el lado del PAN avienten a otra dama, sin duda alguna, ésta seria la ex candidata a Diputada Federal por el IV Distrito, Licenciada y Maestra Nidya Razcón Pérez.

De no haber ido por el tipuchal de votos comprados por el PRI y Abel Murrieta, además del “taqueo” de votos falsos y pago a traidores representantes panistas de casilla, la querida y respetada ex maestra de la Secundaria “Rafael Campoy”, hubiera ganado, y aun asi le dio un buen susto al pedate y muerto de hambre de Abel al alcanzar casi los 50,000 votos. Por eso, el PRI arriesgaria el triunfo si postula a Abel a la Alcaldia la año próximo.

Pide PAN Alerta de Género en Cajeme, ah, por cierto, ante la urgencia de frenar los feminicidios en Ciudad Obregón, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben reevaluar la necesidad de implementar seriamente las medidas que establece la Alerta de Género estipulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), externó ayer martes la Secretaría de la Promoción Política de la Mujer en Sonora.

Madeleine Bonnafoux Alcaraz, subrayó que las organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones que promueven una vida libre de violencia contra la mujer han sido muy claras en la urgencia de implementar las medidas integrales y de protección fundamentadas en una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), asi es, y la misma Licenciada Nydia Razcón Pérez, ha venido trabajando y luchando mucho en este tema, como también la Secretaria General del PRI Cajeme, Lourdes Portela Peñuñuri, la Lic. Leticia Burgos Ochoa, Alba Luz Borbón y otras liderezas.

Regresando con la capital sonorense, otro punto a favor de los suspirantes priístas es que en Hermosillo el PAN sigue con malas calificaciones, han dicho Hilario Olea y Victor Mendoz en algunas ocasiones, está muy reciente todavía el desastre y fracaso padrecista, y los aspirantes tienen el mal fario de que hay un sinnúmero de imágenes donde salen fotografiados con personajes que en lugar de ayudar friegan, como es el caso del propio Guillermo Padrés, Roberto Romero, Bernardo Campillo y demás fichas.

Y si no me cree –subraya Hilario–, vea las redes cuando se dejan ver Tere Lizárraga y Agustín Rodríguez, que son los que más gustan de muestrearse como si la gente hubiera olvidado todo lo que hicieron, esa ventaja es muy relativa, porque en cualquier momento la rueda da vuelta, sobre todo en Hermosillo, como tambien ambos comunicadores, muy respetados, en algunas ocasiones han dado a entender que, por el contrario, el PAN tiene muchas posibilidades de ganar la Presidencia Municipal de Cajeme en el 2018.